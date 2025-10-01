Noćna mora u avionu Ryanaira: Putnici trgali i jeli putovnice

Dvojica muškaraca na letu Ryanaira izazvala su potpuni kaos i paniku kada su, nedugo nakon polijetanja, počeli jesti vlastite putovnice. Incident se dogodio prošlog vikenda na letu iz Milana za London, a jedan od putnika opisao je događaj kao "najstrašnijih 15 minuta svog života", piše Daily Star.

Šok nakon gašenja znaka za pojas

Obično putovanje pretvorilo se u noćnu moru nakon što se ugasio znak za vezanje sigurnosnih pojaseva. Anonimni putnik ispričao je kako se sve odigralo.

"Uglavnom, avion je poletio i 15-20 minuta nakon polijetanja, kada se znak za vezanje pojasa ugasio, nešto vrlo čudno se dogodilo u prednjem dijelu aviona", rekao je. "Osoblje je obaviješteno i otišlo je vidjeti što se događa. Odjednom se cijelo raspoloženje promijenilo – nitko u avionu nije znao o čemu se radi, a ti su se ljudi čudno ponašali."

Pokušaj uništenja dokumenata

Prema riječima svjedoka, jedan od muškaraca počeo je trgati stranice svoje putovnice i jesti ih. U međuvremenu, njegov suputnik otišao je do toaleta na drugom kraju aviona kako bi pokušao "baciti svoju putovnicu u WC školjku."

Zbog toga je nastala još veća panika. Stjuardesa je lupala po vratima i molila ga da otvori, no muškarac je to odbijao. "To je dovelo do još veće napetosti", dodao je izvor. "Stjuardesa je zatim dala javnu objavu koja je bila tako izravna i jasna. To je ljude još više prestrašilo. Nitko nije znao što se događa."

Prisilno slijetanje i uhićenje

Zbog izvanredne situacije, avion je preusmjeren u Pariz. Nakon sigurnog prizemljenja, u avion je ušla francuska policija i uhitila dvojicu muškaraca, piše Index.

Cijeli postupak, koji je uključivao i potpunu pretragu prtljage, trajao je dva sata, nakon čega je avion nastavio put prema Londonu. Putnik je pohvalio osoblje Ryanaira na smirenosti i profesionalnosti. "Mislim da je Ryanair bio briljantan u rješavanju situacije na određeni način. Dijelili su pića pred kraj leta dok smo se spuštali", rekao je. "Bilo je stvarno stresno, ali Ryanair je to nevjerojatno riješio. Tako sam sretan što sam sletio."