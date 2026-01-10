Noćna kontrola: Zaustavljen 19-godišnjak bez vozačke dozvole

Sinoć u 22.50 sati u Zadru u Ulici Put Bunara tijekom kontrole i nadzora prometa policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su automobil dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji hrvatski državljanin.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da 19-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te je isključen iz prometa.

Izdan mu je Prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.