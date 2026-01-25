Noćna kontrola prometa: 34-godišnjak vozio s 1,65 promila alkohola

U subotu, 24. siječnja u 00.04 sati u Zadru u Ulici Hrvatskog sabora policijski službenici Postaje prometne policije Zadar zaustavili su i kontrolirali 34-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao automobilom zadarskih registarskih oznaka.

Kontrolom i alkotestiranjem vozača utvrđeno je da vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentracija od 1,65 g/kg.

Vozač je isključen iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izdan prekršajni nalog uz novčanu kaznu od 1.320,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.