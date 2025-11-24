Noćna drama na Mosoru: Planinari se izgubili, pronađeni dezorijentirani, iscrpljeni i pothlađeni

HGSS Split imao je zahtjevnu nedjeljnu intervenciju na zapadnom dijelu Mosora. Nešto iza 18 sati Centar 112 zaprimio je poziv troje stranih državljana koji su se izgubili na području Debelog brda, jednog od najstrmijih i najteže prohodnih dijelova planine. Nakon lociranja njihovog mobitela, prema njima su odmah krenula dva spašavatelja, dok je ostatak tima ostao u pripravnosti za brzu mobilizaciju.

Pronađeni pothlađeni i iscrpljeni u mraku

Kako je dan odmicao, mrak je brzo pao, a teren se pokazao iznimno težak za kretanje. Oko 20.30 sati spašavatelji su uspjeli pronaći izgubljene planinare koji su bili dezorijentirani, iscrpljeni i pothlađeni, smješteni na vrlo nepristupačnom dijelu stijena i lomova. U akciju se uključio i lokalni lovac, dobro upoznat s konfiguracijom terena, čija je pomoć bila ključna za siguran prolaz prema nižim, prohodnijim dijelovima planine.

Spuštanje do puta trajalo do kasnih večernjih sati

Nakon stabilizacije i pripreme za transport, spašavatelji su uz pomoć lovca počeli dug i zahtjevan silazak prema putu. Troje stranaca spušteni su na sigurnu lokaciju oko 23 sata, čime je okončana više od četiri sata duga operacija potrage i spašavanja.

HGSS ponovno upozorava kako je u zimskim mjesecima važno imati adekvatnu planinarsku opremu, toplu odjeću, napunjen mobitel i ranije proučenu stazu, jer rano padanje mraka i niske temperature vrlo brzo mogu dovesti do ozbiljnih situacija, poput ove na Mosoru.