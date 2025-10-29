Noć vještica stigla na Rivu: Bundeve, lubanje i “groblje” uz jutarnju kavu

Kafić u središtu splitske Rive odlučio je uvesti malo halloween duha u kameno srce grada — štekat je ovih dana pretvoren u pravu malu scenografiju za Noć vještica.

Izrezbarene bundeve, lubanje i improvizirani nadgrobni spomenici dočekuju goste već od ranog jutra, pa tako uz espresso možete popiti i dozu jezive atmosfere.

Nije to možda splitska tradicija, ali nova vremena donose i nove trendove – pa tko zna, možda će i Halloween s vremenom postati dio jesenskog štiha Rive.