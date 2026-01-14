Noć muzeja u Zvjezdanom selu Mosor: Besplatan program uz astronomiju, umjetnost i glazbu

U akciju “Noć muzeja“ se po petnaesti put uključuje i udruga Zvjezdano selo Mosor. Manifestacija će biti održana u petak, 30. siječnja 2026. g., u večernjim satima. Program će biti izveden u zvjezdarnici na Mosoru, a imat će sljedeći sadržaj:

18:00 – 18:15 h Izložba fotografija „Razorna moć prirode” najpoznatijeg hrvatskog lovca na oluje i nagrađivanog fotografa Sandra Punceta.

18:30 – 19:00 h Predstavljanje slikovnice „Sretno stablo i Florijan“. Uz autoricu teksta Vesnu Jukić-Oštrek i ilustratoricu Donu Tomić, ovu slikovnicu o nježnom prijateljstvu stabla i dječaka će predstaviti i Siniša Gašparević, direktor tvrtke „Parkovi i nasadi“, te učenik četvrtog razreda Karlo Brešković.

19:00 – 19:15 h Nastup školskog zbora OŠ Kman-Kocunar, pod ravnanjem prof. Mirele Todorić (prvi dio).

19:15 – 19:30 h Projekcija eksperimentalnih filmova Marea i TICA splitske vizualne umjetnice Jane Matošić.

19:30 – 19:45 h Nastup školskog zbora OŠ Kman-Kocunar, pod ravnanjem prof. Mirele Todorić (drugi dio).

19:45 – 20:15 h Astronomsko promatranje neba s terase zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor (ako to vremenski uvjeti dopuste), pod vodstvom astronoma-animatora ZSM-a Zorana Kneza (prvi dio).

20:15 – 20:45 h Igrokaz u izvedbi učenika 3. b razreda OŠ Kman-Kocunar, a pod vodstvom Sanje Sekereš, Tatjane Božan i Sanje Sinovčić.

20:45 – 21:00 h Nastup članova Udruge hrvatskih aforista i humorista - Nađan Dumanić, Tomislav Mihanović i Ivan Bašić - govorit će šaljive pjesme, aforizme i humoreske.

21:00 – 21:15 h Pjesnikinja Željka Šabić iz Splita će pročitati nekoliko odabranih pjesama iz svojih digitalnih zbirki poezije.

21:15 – 21:45 h Trojanski kustos predstavlja: subverzivnu poetiku Jakše Matošića - i obrnuto, u izvedbi splitskog multimedijalnog autora Jakše Matošića.

21:45 – 22:15 h Stand up nastup lovrećkog glumca Petra Sekeleza pod nazivom L'amore Eterna.

22:15 – 22:45 h Ivo Ćurković i Branko Tomaš će na gitari, odnosno na mandolini izvesti glazbeni intermezzo Kroz Dalmaciju.

22:45 – 23:45 h Znanstveno-popularno predavanje „Pomrčine u prošlosti i budućnosti“. Predavanje će održati Damir Hržina, djelatnik Zvjezdarnice Zagreb.

23:45 – 01:00 h Astronomsko promatranje neba s terase zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor (ako to vremenski uvjeti dopuste), pod vodstvom astronoma-animatora ZSM-a Zorana Kneza (drugi dio).

Zvjezdarnica Zvjezdanog sela Mosor će biti otvorena od 18.00 do 01.00 h, a ulaz je za sve besplatan.