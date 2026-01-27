Noć muzeja u Splitu: Program na više povijesnih lokacija

Muzej grada Splita i ove se godine uključuje u manifestaciju Noć muzeja bogatim večernjim programom koji će se održati u petak, 30. siječnja 2026. godine, od 18 sati do ponoći, na više reprezentativnih lokacija unutar povijesne jezgre grada.

Program uključuje stručno vođena razgledavanja, izložbe, radionice i glazbene intermezza, a odvijat će se u Podrumima Dioklecijanove palače, Papalićevoj palači, Staroj gradskoj vijećnici, Galeriji Emanuel Vidović, Maloj galeriji Muzeja grada Splita te na Srednjovjekovnom vojnom ophodu. Kroz različite formate i interpretacije publika će imati priliku doživjeti Split od antike do suvremenosti, u autentičnim povijesnim prostorima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Noć muzeja je trenutak u godini kada smo posebno bliski svojim posjetiteljima. Ulazimo u jedinstvenu interakciju s publikom, u nešto drugačijim uvjetima nego inače. Posebni programi, noćni ambijent i veliki broj posjetitelja omogućuju muzejskim djelatnicima da svoje lokacije i sadržaje dožive u potpuno novom svjetlu“, poručila je ravnateljica Muzeja grada Splita Vesna Bulić Baketić, istaknuvši kako ova manifestacija publici nudi brojne kvalitetne sadržaje, od izložbi i radionica do interaktivnih programa, te predstavlja posebnu priliku za nova kulturna iskustva.

„Upravo je kontakt s posjetiteljima najposebniji razlog zbog kojeg Noć muzeja iz godine u godinu ostaje jedna od najomiljenijih kulturnih manifestacija. Noć muzeja nije samo prilika za istraživanje i uživanje u kulturi – ona je doživljaj koji povezuje posjetitelje i muzejske djelatnike, trenutak u kojem kultura oživljava i pokazuje svoje pravo lice“, zaključila je Bulić Baketić.

Za pojedine programe broj mjesta je ograničen te je potrebna prethodna prijava. Detaljan program i dodatne informacije dostupni su u službenim objavama Muzeja grada Splita.