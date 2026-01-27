Noć muzeja u Etnografskom muzeju Split: izložbe, tematska šetnja, radionice za velike i male…

Etnografski muzej Split i ove se godine uključuje u manifestaciju Noć muzeja, koja će se održati u petak, 30. siječnja 2026., od 18 sati. Ovogodišnji program u muzeju donosi sadržajno i tematski raznolike elemente u kojima se povezuje edukacija, baština, suvremene interpretacije i aktivno sudjelovanje publike.

Večer započinje u 18 sati radionicom i pričaonicom za djecu „I ja volim muzej“, uz gostovanje naše proslavljene daljinske plivačice Dine Levačić, koja kroz osobna iskustva s putovanja i brojnih zanimljivih susreta s muzejima širom svijeta približava muzejsku tematiku najmlađima (sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu).

Od 18 do 22 sata posjetitelji svih generacija pozvani su sudjelovati u participativnoj umjetničkoj akciji „Kulturom gradimo bolji svijet“, projektu u kojem publika zajednički oblikuje instalaciju kao vizualni zapis promišljanja kulture kao povezujuće i društveno važne snage. Instalacija će na kraju večeri biti postavljena na pročelje muzeja.

Središnji izložbeni dio večeri započinje u 19 sati otvorenjem izložbe „Mato Kaić – Svjetlopisi pod bosanskim nebom“, koja donosi izbor iz fotografskog opusa livanjskog fotoamatera iz prve polovice 20. stoljeća. Fotografije bilježe krajolike, prizore svakodnevice i portrete ljudi, a ističu se toplinom, humanizmom i dokumentarnom vrijednošću. Izložba je realizirana u suradnji s Franjevačkim muzejem i galerijom Gorica – Livno te ostaje otvorena do 1. travnja 2026.

U 20 sati slijedi vođena tematska šetnja „Carevi i palače, sobe i kuhinje: noćni đir oko Etnografskog“, koja posjetitelje vodi kroz jugoistočni kvadrant Dioklecijanove palače, otkrivajući slojevitu povijest prostora u kojem se Muzej nalazi. Prijave za šetnju su zatvorene – program je popunjen.

U 21 sat bit će predstavljena virtualna izložba „Na terenu smo, molimo nazovite sutra!“, posvećena terenskim istraživanjima Etnografskog muzeja Split od 1950-ih do 1990-ih godina, s naglaskom na digitalizaciju i suvremenu prezentaciju muzejske građe.

Program Noći muzeja zaokružuje se u 22 sata predstavljanjem zajedničke instalacije posjetitelja, dok će tijekom cijele večeri prostor Muzeja pratiti glazbeni program KLFM radija, a gosti muzej moći će kupiti muzejske publikacije po promotivnim cijenama.