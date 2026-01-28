Noć muzeja prvi put u Ribarskom muzeju u Vrboskoj: film i izložba o tradicijskom ribolovu

Ovogodišnja Noć muzeja, u petak 30. siječnja 2026., prvi će se put održati u Ribarskom muzeju u Vrboskoj, novom domu najstarije muzejske zbirke Muzeja općine Jelsa. Program je posvećen iskustvu baštine kroz uprizorenja, a fokus stavlja na tradicijski ribolov sitne plave ribe na području srednje Dalmacije.

Tema programa proizašla je iz nedavno provedenog projekta Pečat od vrimena, koji se bavi očuvanjem i interpretacijom dalmatinske kulturne baštine kroz novinarstvo, fotografiju i vizualno pripovijedanje. Upravo kroz film i fotografiju posjetiteljima će biti predstavljen arhaični oblik ribolova ljetnim tratama uz upotrebu svjetla, tzv. svićala na borovu luč.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o ribolovnoj praksi koja je bila karakteristična za srednju Dalmaciju, a najintenzivnije se provodila od 15. do početka 20. stoljeća. Taj je oblik ribolova stoljećima imao ključnu gospodarsku ulogu jer su se ulovi, najčešće srdele, ali i inćuna, skuša i drugih vrsta, mjerili u desecima kvintala te su omogućavali egzistenciju otočnih zajednica poput Vrboske.

Program započinje u 18 sati projekcijom igrano-dokumentarnog serijala „Ribari“ redatelja Vladimira Fulgosija, snimanog 1973. godine na Hvaru. Serijal donosi vrijedan filmski zapis hvarskog ribarstva, s posebnim naglaskom na tradicijski lov ljetnim tratama, uz svjedočanstva tadašnjih stručnjaka i istaknutih kulturnih djelatnika s otoka.

U sklopu Noći muzeja bit će predstavljena i fotografska izložba „Pečat od vrimena – Gremo na sardele“, autora Milana Šabića i Miroslava Lelasa, čije je otvorenje predviđeno u 20 sati. Izložba donosi vizualno uprizorenje ribolovne akcije kakva se nekoć odvijala uz sudjelovanje ribarske družine raspoređene na više brodova, s jasno definiranim ulogama svakog člana posade.

Fotografije su nastale u suradnji s Ribarskim muzejem Vrboska i udrugom Lantina, a upravo je ova tema zbog svoje povijesne važnosti najzastupljenija u stalnom postavu muzeja. Autori ističu kako im je posebno važno što će se ovakvo uprizorenje podijeliti s lokalnom muzejskom zajednicom.

Program Noći muzeja u Ribarskom muzeju u Vrboskoj donosi spoj filmskog zapisa, suvremene fotografije i tradicijske baštine, nudeći posjetiteljima rijetku priliku da dožive dio povijesti koji je oblikovao identitet otoka Hvara.