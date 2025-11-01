NK Zadar ostao bez stolica i semafora

Odvjetnica Ivana Raspović kupila je nedavno stečajnu imovinu NK Zadra, nekadašnjeg hrvatskog prvoligaša, a danas kluba koji igra u četvrtoj ligi. Vlasnica stečajne imovine uzela je stolice, semafor te medicinska vozila s tribina na stadionu Stanovi te ih je donirala NK Debeljaku, klubu iz svog rodnog mjesta, piše portal 057.

U NK Zadru već godinama vlada kaos te je ovo samo jedan čin. Nekadašnji gazda Zadra Reno Sinovčić, odnosno njegova firma, vlasnici su klupskih prostorija pa ih je on zaključao. Nogometaši Zadra i njihovi protivnici presvlače se za utakmicu tako u kontejnerima pored stadiona.

Sinovčićev povratak u zadarski nogomet vjerojatno je razlog ovome

Raspović je kupila stečajnu imovinu Zadra za 1500 eura, a ona uključuje, osim stolica, i semafor, kosilicu, uredsku opremu, dresove, kamere, ultrazvuk, klime i medicinska vozila za nogometaše. Povod za odvoz opreme sa stadiona je vjerojatno povratak Rene Sinovčića u zadarski Županijski nogometi savez.

Sinovčić ga neće direktno voditi, već njemu odani novoizabrani predsjednik Marin Klanac. Zadar je trenutno četvrti na ljestvici 3. NL Jug, a u nedjelju u 14 sati čeka ga utakmica protiv Neretve.