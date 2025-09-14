NK Junak reagirao brutalnim priopćenjem prema HNS-u: "Dosta je kumova, ujaka i nećaka – vrijeme je za pošteniji nogomet"

Predsjednik NK Junak Sinj, predsjednik Plenuma 3. NL Jug i kandidat za dopredsjednika Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije u zajedničkom su obraćanju poručili da je došlo vrijeme za promjene u sustavu hrvatskog nogometa. U svom istupu oštro su kritizirali „sistem zvani HNS“ i pritiske koji se, kako tvrde, provode prema klubovima koji ne pristaju na poslušnost.

„Što nam mogu lanjski snjegovi i što će crni oblak planini? Kad zapjevamo, sistem nam sudi, a priča podsjeća na Dedala i Ikara – visok let i nizak pad“, poručuje se u priopćenju, uz poruku da je borba za bolji i pravedniji nogomet poput duge i trnovite ceste do zvijezda.

Kritika sustava i pritisaka

U obraćanju se izravno proziva Hrvatski nogometni savez i „ulizice s centrom u Dugopolju“ za sustavno gušenje klubova koji pokazuju neovisnost i podržavaju ideju progresivnog županijskog saveza.

„Gazit će se Croatia iz Zmijavaca, stabilni prvoligaš koji daje jednog dopredsjednika u NSŽSD. Gazit će se i Junak, klub koji po povijesti i značaju zaslužuje veći rang, jedan od ključnih centara dalmatinskog nogometa i razvoja mladih kategorija“, ističu potpisnici.

Prema njihovim riječima, nogomet u Dalmaciji danas obilježavaju strah i pritisci, a klubovi trpe posljedice ako pokažu hrabrost i stave se uz „krive“ ljude.

Suci nisu problem, nego žrtve

Posebno se naglašava da suci nisu glavni problem:

„Nisu oni nužno ni loši, ni pokvareni ni neznalice. Većina je vrijednih i marljivih ljudi koji zbog nogometa trpe i previše u privatnim životima. Oni su prisiljeni i ucijenjeni. Cvijet koji zalijevaš otrovom, polako vene i gubi sjaj.“

„Junak će biti junak“

Junak, tvrde autori priopćenja, prečesto je bio žrtva takvih procesa – od pritisaka kroz mlađe kategorije do namještanja rasporeda seniorske momčadi. No, klub se ne misli povući:

„I opet će! Jer Junak će biti junak, čvrstog stava i ponosnog obraza. Per aspera ad astra – preko trnja do zvijezda!“

Poziv na zajedništvo

Zaključno, priopćenje završava glazbenom i simboličnom porukom: „Neću život miran, tih, moje mjesto je uz hrabre ljude!“, stihovima Gabi Novak, uz poziv Dalmaciji da se probudi:

„Ustani Dalmacijo koju stežu i stišću i prodiši svojim ponosnim imenom! Dosta je latinske manus manum lavat, dosta je kumova, ujaka i nećaka.“