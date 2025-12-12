Njemačka optužila Rusiju za kibernetički napad i pokušaj miješanja u izbore

Njemačka je optužila Rusiju za kibernetički napad na kontrolu zračnog prometa u kolovozu 2024. te za pokušaj utjecaja na savezne izbore, a u znak prosvjeda pozvala je ruskog veleposlanika, piše BBC.

Glasnogovornik njemačkog Ministarstva vanjskih poslova izjavio je da ruska vojna obavještajna služba GRU stoji iza napada, a kampanja pod nazivom Oluja 1516 bila je usmjerena na destabilizaciju unutarnjih poslova Njemačke i dezinformiranje birača. Posebna pozornost kampanje bila je usmjerena na vodeće kandidate Zelene stranke Roberta Habecka i CDU-a Friedricha Merza, koji je sada kancelar.

Sigurnosne agencije identificirale su lažne videozapise u kojima se tvrdilo da su manipulirani glasački listići, dok pružatelj usluga zračne navigacije navodi da komunikacija u njegovom uredu jest hakirana, ali da letovi nisu bili pogođeni.

Napad se pripisuje hakerskoj skupini Fancy Bear, poznatoj po prethodnim kibernetičkim napadima, uključujući upad u američki Demokratski nacionalni odbor 2016. godine i curenje podataka Svjetske antidopinške agencije.

Njemačka vlada najavila je da će, u koordinaciji s europskim partnerima, poduzeti protumjere kako bi Rusija "platila cijenu za svoje hibridne akcije".

Odnosi između Berlina i Moskve pogoršani su od ruske potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine. Njemačka je snažno podržala Kijev vojnom, financijskom i diplomatskom pomoći. Kancelar Friedrich Merz također je više puta optužio Rusiju za kibernetičko ratovanje protiv Njemačke i pozvao na korištenje zamrznute ruske imovine u zaštiti Ukrajine.

I prije invazije, odnosi su bili napeti. Godine 2019. ruski državljanin Vadim Krasikov ubio je u Berlinu etničkog Čečena, što je dovelo do protjerivanja dvojice ruskih diplomata zbog sumnje na povezanost s ruskom državnom sigurnosnom agencijom.

Rusija još nije odgovorila na najnovije optužbe, iako je ranije više puta negirala uključivanje u europske sabotaže ili hibridne kampanje.