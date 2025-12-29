Njemačka je najjači protivnik Hrvatske. Evo kad se igra

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sjevernu Makedoniju 26:23 u prvoj pripremnoj utakmici pred Europsko prvenstvo. Momčad Dagura Sigurdssona je na teren u Poreču izašla u nikad viđenom sastavu jer je većina najboljih igrača dobila poštedu, no i takva je uspjela doći do pobjede.

Hrvatsku je predvodio sjajni golman Dino Slavić s čak 15 obrana, dok je Leon Ljevar bio najbolji strijelac sa šest golova. Po četiri su dodali Matej Svržnjak, Ivano Pavlović te Berislav Antonio Tokić. Kod poraženih je Nikola Mitrevski upisao 11 obrana, dok je Filip Kuzmanovski zabio sedam golova, ali iz 15 pokušaja.

Što sijedi za Hrvatsku?

Reprezentacija Hrvatske u Poreču ostaje do 30. prosinca kada se nakratko razilazi da bi igrači sa svojim najbližima dočekali Novu godinu. Ali prije toga, izbornik Dagur Sigurdsson trebao bi objaviti konačni popis onih koji kreću u završne pripreme, odnosno koji se mogu nadati odlasku na Europsko prvenstvo, piše Index.

Početak drugog dijela priprema zakazan je za 2. siječnja 2025. godine, a same pripreme obavit će se u Prelogu. Prije nego što otputuje u Malmö, koji će biti grad domaćin prvog kruga, Hrvatska će odigrati dva prijateljska susreta protiv Njemačke. Prvi je na rasporedu 8. siječnja u zagrebačkoj Areni u 20 sati i 30 minuta, a drugi tri dana poslije u ZAG Areni u Hannoveru s početkom u 18.05 sati.