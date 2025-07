NJEGOVA PJESMA JE NESLUŽBENA HIMNA HAJDUKA, A OSTVARIO JE I OGROMAN USPJEH S THOMPSONOM Splitski pjevač sada obećava pravu feštu i u Radošiću

U ležernoj atmosferi ljetnog vrućeg dana proćakulali smo s poznatim pjevačem i tekstopiscem iz Splita, prepoznatom po dalmatinskom glazbenom izričaju i brojnim hitovima - Alenom Nižetićem. Povod razgovoru je i najava domoljubnog megaspektakla pod nazivom 'Neka vide da nas ima' koji će se održati 2. kolovoza u Radošiću, a povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije “Oluja”, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ali i velikog jubileja – 30 godina emitiranja glazbeno-televizijskog serijala “Lijepom našom”.

Alen Nižetić glazbenu je karijeru započeo kao član grupe Tutti Frutti s kojom je snimio legendarnu pjesmu 'Dalmacijo', a kasnije se istaknuo i bogatom samostalnom karijerom. Tijekom godina objavio je niz albuma, nastupao na mnogim festivalima i osvajao nagrade, a inspiraciju najčešće pronalazio i pronalazi u ljubavi i Dalmaciji. Poznat je i po posvećenosti obitelji, supruzi Heleni i dvojici sinova, Toniju i Karlu, zbog čega je na neko vrijeme napravio i pauzu u karijeri.

Iako je posljednjih godina prepoznat kao autor mnogih hitova drugih izvođača, nedavno je svoju publiku iznenadio novim singlom kojim je dokazao da glazba nije samo zvuk već emocija, sjećanje, ljubav i poruka.

Što nam je sve otkrio u našem razgovoru pročitajte u narednim redcima.

Kako je izgledao Vaš prvi nastup pred publikom?

Prvi službeni nastup pred publikom je bio s Tutti Fruttijem 1994.godine u velikoj dvorani u Frankfurtu, Festhalle na Hrvatskoj noći. Imao sam veliku tremu, dvorana je bila prepuna ljudi, bina se vrtjela, tresao sam se, baš sam imao jako jako veliku tremu ali kada je krenula druga pjesma došao sam sebi i sve je krenulo samo do sebe.

Tko je najviše utjecao na Vaše glazbeno formiranje?

Sam od sebe sam cijeli život pjevač i obožavam glazbu, imao sam i neke prve bendove s nekih 14, 15 godina. Obožavao sam i stranu glazbu i neke naše izvođače tako da mogu reći da su posebno utjecali na moje formiranje 80-e odnosno glazba 80-ih godina.

Široj publici postali ste poznati kroz rad s grupom Tutti Frutti. Kako pamtite to razdoblje i što Vam je posebno ostalo u sjećanju?

Pa moj ulaz u veliki Tutti Frutti bend kao trećeg pjevača nakon Ive Amulića i Marsell Benzona mi je bila jedna velika stvar, suradnja s Nenom Ninčevićem koji je bio alfa i omega tog benda, to je meni sve bilo nešto novo, ulazak u neki profesionalni dio glazbe tako da su mi ostalo u sjećanju ti prvi ozbiljni koncerti koji nisu bili više koncerti s lokalnim bendovima nego smo išli od grad do grada, i u Hrvatskoj i van Hrvatske i puno humanitarnih koncerata u tom ratnom dobu. Posebno su mi ostala u sjećanju ta putovanja bendom s kombijem, stvarno dobre zezancije i jedno zbilja lijepo razdoblje

Često ističete ljubav prema Dalmaciji u pjesmama – što za Vas osobno znače more i rodni Split?

More i rodni Split, to mi je sve. Ja sam tu rođen. Tu sam išao u školu i živio i imao svoje prijatelje, ja sam pokušao živjeti u jednom momentu zbog posla u Zagrebu ali nisam izdržao više od tri mjeseca tako da sam se vratio nazad, nisam mogao.

I kada vidiš more, u momentu je to osjećaj koji nas sve obuzme, znamo da smo odavde, da su ovdje naši korijeni i jednostavno nisam mogao nigdje drugdje živjeti iako bi mi bilo puno bolje da sam bio bliže gore i televizijama medijima, vjerojatno bih imao veći uspjeh ali jednostavno nisam mogao gore ostati tako da sam se morao vratiti u Split.

Jedna od prepoznatljivih pjesama je i pjesma 'Dalmacijo' koja je postala neslužbena himna Hajduka. Kako ste doživjeli njen uspjeh?

Čim je izašla ona je odmah imala odličan feedback i nitko nije tada znao da će ona ostati do sada ovako velika, ali jednostavno navijači su je počeli pjevati, ostala je na stadionu, svirala se i po svim velikim sportskim natjecanjima tako da su je zapravo ljudi i navijači održali na životu sve ove godine i jednostavno kada odem na utakmicu i kada je čujem to je svaki put neko novo iskustvo tako da mi je jako drago zbog te pjesme da je ostala i vjerojatno će ostati i iza mene.

Koja pjesma iz Vašeg opusa Vama osobno najviše znači i zašto?

Teško mi je izdvojiti. Ima puno lijepih pjesama koje sam pisao ja, Neno, nešto zajedno ja i Neno. Teško mi je izdvojiti neku, ali recimo super mi je pjesma 'Jedina' koja je bila amo reći i neka prva pisma, prvi neki hit i pjesma 'Sjeti se' Tutti Fruttija, 'Boli me uspomena' koja je bila prvi moj veliki hit, baš kao Alena Nižetića, a ne Tutti Fruttija, normalno pjesma 'Dalmacijo', 'Živim'.

To su te neke pjesme koje su mene obilježile i koje su ostale, ali ako bih morao odabrati jednu možda bi to čak bila pjesma 'Dalmacijo' jer ostala je tu di je i to je jedna od pjesama koja će sigurno ostati iza mene, a što se tiče neke druge to je pjesma 'Lijepa li si' Marka Perkovića Thompsona za koju sam radio tekst zajedno s njim i to su te dvije pjesme koje ja mislim da ostaju iza mene.

Nedavno ste objavili pjesmu 'Ono što se ljubav zove', emotivnu glazbenu priču. Kakvu ste poruku željeli poslati ovom pjesmom?

To je pjesma za koju sam čuo jednu frazu ili pročitao 'nije bilo uzalud' i od toga sam krenuo pisati tekst da bi došli do cijelog teksta. I njom želim poslati poruku da nije uzalud kada imaš neke poteškoće, kada su poteškoće u vezama to je sve normalno i da nigdje nije savršeno, da se ljudi nekako slože na kraju i da nije bilo uzalud sve ono što su napravili do tada. I ono najvažnije, da treba nastaviti bez obzira na sve i da treba čuvati ljubav (škrinja vičnosti u pismi označava srce) i tu vezu bez obzira na sve poteškoće koje vas prate u životu.

Pisali ste tekstove i drugim izvođačima, koja Vam je suradnja bila posebno izazovna ili zabavna?

Radio sam, kako sam već spomenuo, za Marka Perkovića Thompsona, za Jolu, za Giuliana, za dosta izvođača koji možda i nisu toliko popularni. Zadnje četiri pjesme sam radio za Petra Dragojevića i Tedija Spalata.

Izdvojio bih suradnju s Markom, godinu dana se radio album 'Vjetre s Dinare' i tu imam četiri pjesme, četiri glazbe i teksta plus ovu zajedo s njim, tekst od 'Lijepa li si'. To je bilo interesantno jer nismo znali što nas čeka, nitko nije imao nikakvu predodžbu što će se dogoditi s tim albumom a na kraju se taj album prodao u ogromnoj tiraži i baš je bila ogromna nagrada što nismo bezveze godinu dana proveli po studijima i po Zagrebu i po Splitu tako da je stvarno uspjeh tog albuma ogroman.

Jednom ste otkrili da ste napravili sedmogodišnju pauzu zbog obitelji. Kako gledate na tu odluku danas?

Napravio sam jednu pauzu najviše zbog sina koji je bio u pubertetu i mislio sam godinu dana malo ostati doma, ne putovati puno. Na kraju se to dosta oteglo s tim da nije da ja nisam ništa radio u tih sedam godina. Otišao bih na koji festival, skupilo se i nekih 14, 15 pjesama i to je bila moja dobra odluka. Jedino što bih promijenio je da ne bi to bilo toliko dugo nego umjesto sedam godina bi to bilo godinu ili dvije dana, ali sve je to za ljude.

Familija mi je uvijek bila na prvom mjestu pa posao i to je to.

Što Vas motivira i inspirira izvan glazbe?

Svakodnevni život, ono što gledam oko sebe, a neki moj ispušni ventil je nogomet. Ja sam i kao mlad dečko trenirao i igram i dan danas i igrat ću ga dok me zdravlje služi, dok me koljena služe. S ekipom amaterski igram nogomet dva puta tjedno, to mi je baš ispušni ventil. A kada dođem doma uzmem gitaru, ako me pukne neka inspiracija pokušam napraviti neki tekst iako je danas teško raditi tekstove jer ima jako dobrih tekstova i ne smiješ biti banalan u tekstu tali u pravilu inspiracija mi je svakodnevni život, sve ono što vidim oko sebe.

Imate li u pripremi nove projekte ili koncerte o kojima nam možete nešto otkriti? Ono što znamo jest da će Vas svi prisutni moći vidjeti na glazbeno-scenskom događaju u Radošiću 2.kolovoza?

Sada imam par pjesama, radim s Hrvojem Domazetom, mladim splitskim producentom i aranžerom i imamo nekih 15-ak pjesama napravljenih, gotovih u principu, demo verzija ali kako sam ja strašno samokritičan uvijek pomno biram s kojom ću pjesmom izać vani tako da sad imam u užem izboru dvije pjesme. Smatram da bi svako četiri mjeseca trebalo izbaciti pjesmu, da bar s tri izađeš godišnje vani, tri spota, tri pjesme i mislim da bi trebali do 11.mjeseca već s novom pjesmom biti vani. Imam jedan dobar duet, vidjet ćemo tko će biti sa mnom i to je sljedeće nešto što pripremam.

Što se tiče koncerata imam dogovorenih nekih 15 koncerata ovo ljeto, ovo sljedeće što ide je Benkovac, nakon toga je Radošić, jedan domoljubni koncert 'Neka vide da nas ima' u organizacija Damira Karama i radujem se tom koncertu i siguran sam da će doći veliki broj ljudi. Ja ću nastupiti sa svojim bendom, pjevat će se naše zabavne, domoljubne pjesme i radujem se tome i pozivam ljude da dođu u što većem broju. Mislim da će biti jedna velika fešta, ja sa svoje strane mogu obećati pravu feštu, a siguran sam da će i drugi izvođači odlično odraditi i da će publika biti prezadovoljna.