NIŽU SE REAKCIJE NA LIVAJINU ODLUKU "Vojska stoji iza tebe i imaš našu podršku. Daj nam tu titulu u Split". Ipak, neki su razočarani: "Kad je najvažnije, on odlazi"

Kapetan Hajduk, napadač Marko Livaja, iznenađujućom objavom danas se oprostio od Hrvatske nogometne reprezentacije.

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti", napisao je Livaja na svome Instagramu.

Objavu je u kratko vrijeme lajkalo 20 tisuća ljudi, a zaredali su brojni komentari. Većina ih podržava Markovu odluku.

"Razumin te Markane, ŠTETA ali nema ništa od te obitelji. Samo #prgavafamilija ❤️💙 i ništa drugo.

Lako se je pozivati na obitelj na Boga ali treba to živjeti",

"Ako Livaja ne igra, onda se ni ne gleda Hrvatska",

"Legendo naša!",

"Bravo, puna podrška kapetane!",

"Šteta Markane, ali ako je to tvoja odluka onda dobro"

"Odlaziš čistog obraza i sa srcem punim ljubavi prema Domovini. Ti znaš zašto, a mi te u tome svi podržavamo. Hvala Marko i uvijek ostani tako ponizan, a ogroman",

"Još jednom potvrdio svoju ljubav prema Hajduku, Torcidi i svemu za što se godinamo borimo. zato si velik, zato si NAJVEĆI

Najveća baklja gori za Tebe, od ekipe sa kvarta",

"Vojska stoji iza tebe i imaš našu podršku. A sad je vrijeme da se trgneš kapetane, fale nam tvoji golovi i asistencije",

"Kapetane, idemo uzet titulu neka gori sve!",

Hvala na svemu doktore, daj nam tu titulu u Split", neki su od brojnih komentara podrške.

Podršku su mu dali čak i pojedini navijači Dinama:

"Trebaš nam sad da pokažeš svoju kvalitetu i profesionalnost. Žao mi je dobar si igrač. Veliki pozz od teškog Dinamovca".

No ima i onih koji se ne slažu s njegovom odlukom.

"Kad je najvažnije, on odlazi. Kad se svi ozljede on odlazi, umjesto da pokaže tu svoju veličinu, on pokazuje koliko je malen i krhak. Ovo se ne radi, ne u ovakvom slučaju i ovakvoj situaciji. Maleno od tebe i jako podmuklo pod krinkom veličine i zrelosti.

Neka tebe što dalje od reprezentacije, priliku će barem dobiti kvalitetniji igrači Benfice, osasune ili još nekih".