Nižu se reakcije na izjavu sinjskog gvardijana s propovjedi: "Ne treba nitko patiti, ali..."

Prvi čovjek franjevačkog samostana saborskoj zastupnici Daliji Orešković poručio je da se zbog svojih izjava treba sakriti u mišju rupu, a evo što je poručio onima koji, po njemu, kritiziraju radost i zajedništvo viđeno na koncertima Marka Perkovića Thompsona.

"Neka pate, i neka u toj patnji umru oni kojima smeta vaše zajedništvo, vaš dolazak u crkvu, vaša pjesma i ljubav, prema Bogu, Crkvi i svom hrvatskom narodu", govorio je fra Marinko Vukman, gvardijan svetišta Gospe Sinjske.

"Ono što je reka svećenik to stoji, to stoji", misli Zdravko, a na pitanje da li podržava stil da bi netko trebao umrijeti pateći kaže: "Ne treba nitko patiti, ne treba nitko umirati, ali zašto nekome smeta domoljublje?"

"Ja sam iskreno samo došla poslušat misu i štujem našu čudotvornu Gospu Sinjsku, ovo ostalo ne bi htjela komentirat", govori Danijela za Novu TV.