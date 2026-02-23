Nizozemska ima novog premijera: Ovo je najmlađi gay lider ikad

Nova nizozemska vlada položila je prisegu u ponedjeljak (23. veljače), a Rob Jetten postao je najmlađi i prvi otvoreno homoseksualni premijer u zemlji.

Jetten, koji je vođa Demokratske stranke 66 (D66), pobijedio je na izborima u listopadu prošle godine, svrgnuvši s trona krajnje desničarsku Slobodarsku stranku (PVV).

Nasljeđuje Dicka Schoofa, čija se vlada raspala u ljeto 2025., što je dovelo do prijevremenih izbora, piše Pinknews.

D66, stranka 38-godišnjeg centrista, udružila se s desnocentrističkim Kršćansko-demokratskim apelom CDA i liberalnom Narodnom strankom za slobodu i demokraciju (VVD) kako bi formirali koaliciju. Međutim, nedostajat će im devet mjesta za parlamentarnu većinu od samo 66 mjesta, što znači da će Jetten ovisiti o podršci oporbe.

Njegova kampanja je bila uspješna dijelom zahvaljujući porastu oglašavanja koje je promoviralo poruku „da, možemo“, što je stranci omogućilo da se usredotoči na kontroverzna pitanja poput imigracije i stambene krize.

Kao dio transformacije imidža stranke, Jetten je izazvao ekstremno desničarskog čelnika Geerta Wildersa, kritizirajući ga jer se zalaže samo za prava LGBTQ+ osoba u pokušaju da ocrni muslimane.

U objavi na Instagramu u ponedjeljak, Jetten je napisao: „Ponosan sam što ovo možemo učiniti zajedno. U novoj fazi, s velikom odgovornošću i prije svega zajedničkim obećanjem da ćemo raditi za sve u Nizozemskoj.“

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Rob Jetten (@jettenrob)

Objava je preplavljena lijepim željama i zelenim srcima.

Jettenov zaručnik, hokejaš Nicolás Keenan , prethodno je razgovarao s PinkNewsom o tome što bi gej premijer mogao predstavljati za zemlju , kao i što znači biti uz njega na javnoj platformi.

Keenan je rekao: „Nizozemski narod je spreman za novu energiju, a on donosi puno energije, puno pozitivne energije, tako da se ljudi stvarno raduju njegovom ciklusu kao premijera.“