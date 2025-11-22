NIZ INTERVENCIJA VATROGASACA Dva požara u Splitu, u Imotskom izgorio kombi

U protekla 24 sata vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije imale su nekoliko intervencija, među kojima i tri požara na području Splita te jedan u Imotskom.

Tri intervencije JVP Grada Splita

Prvi događaj zabilježen je u 14:29 sati u ulici Kroz Smrdečac, gdje je izbio požar zidnog ventilatora u kupaonici stana na drugom katu stambene zgrade. Na intervenciju su upućeni pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca, koji su požar brzo stavili pod kontrolu.

U 20:16 sati vatrogasci su intervenirali u Washingtonovoj ulici zbog istjecanja plina iz vozila. Na teren je opet izašla ekipa JVP-a Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca te sanirala situaciju.

Treća intervencija dogodila se u 23:06 sati u Petravićevoj ulici, gdje je u stanu došlo do požara odjeće. Vatrogasci su i ovdje pravovremeno reagirali te ugasili požar prije nego što se proširio.

Planuo kombi u Imotskom

Vatrogasci su tijekom dana imali i dojavu s područja Imotskog, gdje je u 06:20 sati izbio požar na kombi vozilu Opel Vivaro. Prednji dio vozila izgorio je u potpunosti, a požar su u 06:45 sati pogasili pripadnici JVP-a Imotski s jednim vozilom i tri vatrogasca.