Niz intervencija u Splitsko-dalmatinskoj županiji: Požari, prometna nesreća i nalet vlaka na pješaka

Vatrogasci su na području Splitsko-dalmatinske županije u protekla 24 sata imali niz intervencija – od tehničkih pomoći građanima i prometnih nesreća do požara otvorenog prostora i sanacije požarišta na otoku Hvaru.

Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra, intervencije su zabilježene od petka u 6 sati ujutro do subote u isto vrijeme.

Intervencije u Splitu

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita tijekom dana imala je nekoliko različitih intervencija.

Prva je zabilježena u 8:35 na KBC-u Split na Firulama, gdje su vatrogasci pomogli pri skidanju prstena s prsta ruke jedne osobe. Na teren su izašli s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Samo pola sata kasnije intervenirali su u Vinkovačkoj ulici u Splitu gdje su pružili tehničku pomoć policiji.

U poslijepodnevnim satima, u 16:41, došlo je do požara na električnoj kutiji s osiguračima u stanu u Doverskoj ulici. Na intervenciju je upućeno jedno vozilo i šest vatrogasaca koji su požar brzo stavili pod nadzor.

Najozbiljnija intervencija dogodila se navečer u 20:16 sati kada je u željezničkom tunelu kod glavnog kolodvora u Splitu vlak naletio na pješaka. Na teren su izašla tri vozila i sedam vatrogasaca Javne vatrogasne postrojbe, dok su u intervenciji sudjelovali i pripadnici DVD-a Split.

Požari i nesreće diljem županije

Tijekom dana vatrogasci su imali više intervencija i na drugim područjima županije.

Na Hvaru su u jutarnjim i poslijepodnevnim satima sanirali požar na odlagalištu otpada. Na obje intervencije sudjelovali su vatrogasci DVD-a Hvar s četiri vozila i pet vatrogasaca.

U Zagori je zabilježeno nekoliko požara otvorenog prostora. Kod Sinja je u 12:40 izbio požar trave koji je zahvatio oko 3000 četvornih metara površine. Sličan požar dogodio se i u mjestu Liska gdje je izgorjela približno jednaka površina trave i niskog raslinja.

U Prugovu je opožareno oko 500 četvornih metara, dok je u Dugopolju požar zahvatio oko 1000 četvornih metara.

Najveći požar otvorenog prostora zabilježen je u Turjacima gdje je izgorjelo oko jednog hektara trave i niskog raslinja. U gašenju su sudjelovali vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Sinj i DVD-a Sinj.

Osim požara, vatrogasci su intervenirali i u prometnoj nesreći na području Trogira, dok su u Dugom Ratu pružili pomoć djelatnicima hitne medicinske pomoći.