NIZ INTERVENCIJA Splitski vatrogasci gasili požar i uklanjali opasne grane, požar u Krušvaru

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Grada Splita tijekom protekla 24 sata intervenirali su u više navrata na području grada, dok je na području županije zabilježen jedan požar trave većih razmjera.

Splitski vatrogasci odazvali su se na dojavu o vatrodojavnom alarmu u Ulici Ruđera Boškovića (09:53), uklonili su opasnu granu u Ulici Dinka Šimunovića (11:54) te pružili asistenciju pri osiguranju medicinskog leta u vojnoj luci Lora (14:03).

U poslijepodnevnim satima intervenirali su i na osiguranju košarkaške utakmice u dvorani Gripe (16:25), gasili požar trave i otpada u Ulici Baruna Trenka (16:38), a ubrzo zatim izašli i na izvid zbog dima koji je izlazio iz jednog stana u Ulici A.G. Matoša (16:49).

Na području županije, u Krušvaru (Blaići), u 14:10 sati izbio je požar trave u kojem je opožareno oko 700 četvornih metara površine. Požar je do 14:35 sati lokalizirao i ugasio DVD Sv. Jakov Dicmo.