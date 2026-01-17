Niz intervencija: Gorio automobil, vatrogasci izvlačili vozilo iz kanala

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom protekla 24 sata imale su niz tehničkih intervencija, vježbi i požara, a djelovalo se i po više dojava građana i hitnih službi.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita započela je dan u 11:02 sati vježbom evakuacije i spašavanja u Osnovnoj školi Dobri, čime se provjeravala spremnost sustava zaštite i sigurnosti učenika i djelatnika. U 13:02 sata uslijedila je tehnička intervencija u KBC-u Split na Križinama, gdje su vatrogasci uklanjali prsten s prsta građanina. Kasno navečer, u 22:12 sati, intervenirali su zbog požara smeća u kontejneru u Trondheimskoj ulici, pri čemu je sudjelovala jedna ekipa s tri vatrogasca.

Intervenciju su imali i pripadnici DVD-a Grada Splita. U 13:14 sati vatrogasci su intervenirali u Zrinsko-Frankopanskoj, gdje su iz polupodzemnog spremnika za otpad izvlačili osobne stvari građana.

Na području ostatka županije zabilježeno je nekoliko tehničkih i požarnih intervencija. U Hrvacama je u 10:00 sati DVD Hrvace uklanjao staru olučnu cijev i cigle s krovišta zgrade općinske uprave kako bi se spriječila opasnost za prolaznike. U Maovicama je u 12:32 sati, na poziv hitne medicinske službe, DVD Vrlika otvorio stan radi omogućavanja pristupa.

U Maslovima je u 13:18 sati izbio požar automobila koji je u potpunosti izgorio, a vatra se proširila i na oko pet četvornih metara trave. Na intervenciji su sudjelovala dva vatrogasca s jednim vozilom DVD-a Lovreć. U noćnim satima, u 00:34 sata, Javna vatrogasna postrojba Trogir intervenirala je zbog izvlačenja vozila iz kanala.