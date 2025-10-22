Close Menu

Nitko to nije očekivao: Aleksandra Prijović vraća se na pozornicu puno prije nego što se mislilo

Oduševila je fanove

Nakon što je početkom rujna rodila djevojčicu, mnogi su pretpostavljali da će se Aleksandra Prijović koncertima vratiti tek iduće godine.

No, popularna pjevačica iznenadila je obožavatelje – na pozornicu se vraća već krajem prosinca!

Kako piše Nova.rs, prvi Aleksandrin nastup nakon poroda održat će se 29. prosinca u Crnoj Gori, točnije na glavnom gradskom trgu u Baru, prenosi Dnevnik.hr.

Osim povratničkog nastupa u Baru, Aleksandra je najavila i koncert za doček Nove godine – i to u beogradskom Sava centru.

