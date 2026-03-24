Nitko neće odgovarati za smrt Frane Borovine. Prijatelji: "Lažu da vrijeme liječi sve rane..."

Frano Borovina (26) s Korčule umro je nakon upale uha, od sepse i meningitisa te posljedično zatajenja srca. U mjesec dana nitko mu krv nije izvadio. Do bolnice spasa u Dubrovniku s Lastova je putovao 8 sati i 38 minuta, pišu 24 sata.

Nakon provedenih izvida i zaprimljenog nalaza i mišljenja vještaka utvrđeno je da nema osnove za pokretanjem kaznenog postupka, kratko su odgovorili iz dubrovačkog DORH-a na upit 24 sata o slučaju smrti Frana Borovine, koji je preminuo prije godinu dana, 24. ožujka 2025.

Riječ je o mučnom slučaju mladog Korčulanina koji je mjesec dana prije smrti tražio pomoć zbog upale uha, prvo na Hitnoj pomoći u Blatu na Korčuli, potom i kod obiteljske liječnice, a posjetio je i stomatologa. Nitko mu nikad nije izvadio krvnu sliku, uključujući ni CRP, antibiotike nije dobio pa je bolove koje je trpio “gasio” analgeticima. Zbog upale se razvio i meningitis. Naglo pogoršanje stanja zateklo ga je na Lastovu, gdje je tih dana nešto radio. Brza brodica hitne medicinske pomoći koja je stacionirana u Dubrovniku zbog olujnog juga nije isplovila jer je procijenjeno da će im trebati previše vremena, iako je dizajnirana da plovi po svim uvjetima. Helikopter hitne medicinske pomoći nije mogao uzletjeti, a helikopter HRZ-a koji bi mogao podnijeti loše vremenske uvjete nitko nije ni zvao. Tako je Borovina na put spasa išao trajektom “Marko Polo” iz luke Ubli do Vele Luke, potom preko otoka do Grada Korčule, trajektom na Orebić, a potom preko Pelješca do Dubrovnika. Cijelim putem su ga oživljavali. Ujutro je preminuo u bolnici.

Danas, godinu dana poslije, za ovaj slučaj nitko neće kazneno odgovarati. Prema nadležnim institucijama, nije bilo propusta ni u čijem postupanju, ni liječnika niti koga drugog u sustavu hitne pomoći tko je trebao organizirati prijevoz pacijenta unutar zlatnog sata. Odgovore o ovom slučaju iz 24 sata pokušali su dobiti od Ministarstva zdravstva, koje je obećalo objaviti svoje rezultate inspekcijskog nadzora nakon što DORH završi svoju istragu. No, kako navode, sudeći po odgovoru, Ministarstvo nije obaviješteno da je DORH okončao izvide.

– Predmet je trenutačno u fazi postupanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) te sukladno tome ne možemo iznositi tražene informacije iz Vašeg upita – stoji u odgovoru Ministarstva iz kojega su novinare uputili na DORH od kojega, tvrde, “mogu zatražiti sve dodatne informacije o tijeku postupanja”. To su i učinili još ranije, ali odgovore nisu dobili izuzev gore navedene rečenice.

Nakon Franine smrti otvoren je niz pitanja o funkcionalnosti brzih medicinskih brodica i općenito odluke da bude stacionirana u Dubrovniku umjesto na Lastovu. Sami mještani te vatrogasci spašavali su živote vlastitim brodovima, a naposljetku je i sam potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić tad ustvrdio da brza brodica ide na Lastovo. No takvo što se u proteklih godinu dana ipak nije realiziralo, a u Ministarstvu zdravstva kažu kako se na tome radi i da premještaj brodice na Lastovo nije isključen.