Sjećanje na Franu Borovinu: Prijatelji i obitelj organiziraju humanitarni koncert

Frano Borovina iz Blata na Korčuli, mladi glazbenik i vrsni bubnjar, preminuo je nakon tragičnog spleta okolnosti – od neliječene upale uha razvila se meningokokna sepsa. Iako je obilazio liječnike, nije mu niti osnovna krvna pretraga napravljena. Njegovo zdravstveno stanje naglo se pogoršalo dok je zbog posla boravio na Lastovu, gdje mu je majka pružala potporu i vodila ga na Hitnu.

Put do dubrovačke bolnice, koja mu je mogla spasiti život, trajao je čak osam i pol sati – zbog nevremena brodica hitne medicinske pomoći i helikopter Hitne nisu mogli poletjeti, a helikopter MORH-a, kako se doznaje, nitko nije ni zvao. Frano je s Lastova putovao trajektom preko Korčule i Orebića, a zatim Pelješcem do Dubrovnika, no bilo je prekasno.

Iako je Ministarstvo zdravstva svoju internu istragu završilo još sredinom travnja, javnost još uvijek čeka službene informacije jer se, kako navode, čeka očitovanje Državnog odvjetništva. Obitelj i prijatelji teško prihvaćaju da istraga traje toliko dugo, a istražna tijela ih do danas nisu kontaktirala.

U čast Frani, obitelj i prijatelji organiziraju memorijalni koncert u Veloj Luci 13.9.2025. godine. Koncert je humanitarne prirode, a cijela zajednica dva otoka – Korčule i Lastova – se odazvala na pozive za donaciju. Od općina do turističkih zajednica, restorana, trgovina i običnog puka – svi imaju jednu želju, a to je da odaju čast Frani na način na koji on to zaslužuje i da poruče javnosti da ovaj slučaj neće biti zaboravljen, kao ni njihov prijatelj, brat, sin i kolega.

Bendovi koji će svirati su Jam Session, Honey Badger, Jaune Melone, Sixes, Mind Gap i Kolpo Morto – bendovi korčulanske adrese koje je Frano redovno podržavao, a u nekima i svirao.

U ime organizatora koncerta, Magdalena Kalinić poručuje da će ulaz biti slobodan za sve, lokacija je malonogometno igralište u Veloj Luci a posjetitelji mogu ostaviti donaciju koja će kasnije ići u humanitarne svrhe.