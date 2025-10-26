Niste toga ni svjesni, ali ovo su najveći kradljivci energije u vašem domu

Bez obzira na to idete li na kratki vikend izlet ili duži godišnji odmor, postoji nekoliko načina kako možemo uštedjeti čak i kada nismo kod kuće. Jeste li znali da grijanje i hlađenje doma čini čak 55 % potrošnje električne energije u vašem kućanstvu? Kada podvučemo crtu, riječ je o značajnom iznosu koji svakog mjeseca odvajamo za plaćanje računa, piše Večernji list.

Pametni trikovi za uštedu energije

Tijekom toplijih mjeseci, idealno je postaviti termostat na 29 °C. Možda zvuči visoko, no svako podizanje temperature iznad 22 °C donosi i do 3 % uštede na računu za energiju. To znači da vas kod kuće uvijek može dočekati ugodna klima, ali bez nepotrebnog troška.

S druge strane, u hladnim mjesecima preporuka je sniziti temperaturu na oko 13 °C. Osim što ćete znatno smanjiti potrošnju, ovako ćete održavati toplinu u cijevima i spriječiti eventualne kvarove uslijed smrzavanja. To je jednostavan način da se zaštitite i dugoročno uštedite. Također, ako u vašem domu imate ugrađen termostat za kontrolu temperature, mnogi od njih imaju opciju “vacation mode” koji će automatski prilagoditi postavke kako bi se smanjila potrošnja energije.

Nevidljivi potrošači energije

Jeste li ikad provjerili temperaturu hladnjaka i zamrzivača? Ako je prošlo dosta vremena, vrijedi odvojiti samo nekoliko sekundi za taj zadatak. Optimalna temperatura hladnjaka kreće se između 2 i 3 °C, dok je za zamrzivač idealno održavati vrijednosti od -18 do -15 °C. Ovim rasponima postiže se savršena ravnoteža. Hrana ostaje svježa i sigurna za konzumaciju, a uređaji troše optimalnu količinu energije. Ako temperature postavite prenisko, trošit ćete više struje nego što je potrebno, a hrana se neće čuvati ništa bolje. Također, ako vaš hladnjak ima opciju za dotok hladne vode ili ledomat, ispraznite sustave prije isključivanja hladnjaka ako odlazite na duža putovanja.

Sitnice koje čine razliku

Mali kućanski aparati, punjači i elektronički uređaji često rade i kada ih ne koristimo, pa nam u pozadini troše značajnu količinu energije, a da toga nismo ni svjesni. Pozitivna navika koju trebamo usvojiti je dakle isključivanje takvih aparata koji pasivno troše energiju. Čak i mikrovalna pećnica ili aparat za kavu troše velike količine energije dok samo stoje uključeni. Stoga isključivanjem ovih uređaja ne samo da smanjujete potrošnju, već i produžujete njihov vijek trajanja. Još jedna sitnica koju mnogi zaboravljaju su zavjese i rolete. Spuštanjem roleta i povlačenjem zavjesa sprječavate prodor sunčeve topline u prostor, a unutarnja temperatura ostaje ugodnija i stabilnija. Tako naš dom ljeti ostaje hladniji, bez dodatnog opterećenja klima-uređaja, dok zimi zavjese mogu poslužiti kao dodatna izolacija koja zadržava toplinu. Jednako je važno i da tijekom hladnijih perioda godine koji je pred nama sklonite zavjese kako ne biste blokirali toplinu koja dolazi iz radijatora.

Pametno pranje i sušenje rublja

Prije i nakon godišnjeg odmora obično imamo veće količine odjeće koju trebamo oprati i osušiti. Još jedan trik koji štedi energiju, ali i produžuje životni vijek odjeće, jest pranje u hladnoj vodi. Osim što se rublje jednako dobro pere, ušteda energije je značajna budući da se ne troši na zagrijavanje vode. Kad je riječ o sušenju, pazite da sušilica ne bude pretrpana. Previše odjeće produžuje vrijeme sušenja i troši dodatnu struju. Rublje treba imati dovoljno prostora da se slobodno okreće, a topli zrak da prolazi između tkanina. Veće količine rublja radije podijelite u dvije sušilice, a teže komade, poput ručnika ili posteljine, sušite odvojeno od lagane odjeće.

Ne zaboravite automobil

Prije odlaska na putovanje ne zaboravite pregledati svoj automobil, naročito ako imate električne modele. Provjerite je li baterija u dobrom stanju, naročito ako automobil nećete koristiti duže vrijeme. Kada je riječ o punjenju baterije, napunite do sigurne razine i razmislite o isključivanju značajki koje će trošiti energiju.

Planirajte putovanje

Kada planiramo putovanje osim odabira lokacije, postoji još nekoliko odluka koje mogu značajno uštedjeti energiju, ali i pomoći očuvanju okoliša. Birajte ekološki prihvatljiv smještaj kao i ekološki prihvatljiviji način transporta na samoj lokaciji. Sve ovo su sitnice koje mogu dovesti do značajnih ušteda, a uz ovih nekoliko savjeta, priprema je puno jednostavnija.