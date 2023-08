Niste sigurni možete li darovati krv? Evo odgovora na najčešća pitanja

Kampanja “12 minuta za 3 života” koju su pokrenuli splitski Crveni križ i Zavod za transfuzijsku medicinu splitskog KBC-a, potaknula je brojne Splićane da se uključe u ovu hvalevrijednu akciju kako bi spasili nekome život.

Ipak, postoje određeni kriteriji koje svaka osoba mora ispunjavati prije samog darivanja, kako bi čitav proces za darivatelja i primatelja krvi prošao bez negativnih posljedica.

Prije svega, darivatelji krvi moraju ispunjavati dobni kriterij od 18 do 65 godina, a redoviti darivatelji do 70. godine mogu darivati krv jedan do dva puta godišnje, prema odluci liječnika specijalista transfuzijske medicine. Nadalje, osobe koje daruju krv moraju imati iznad 55 kilograma s tjelesnom temperaturom prije darivanja do 37 stupnjeva.

Sistolički (gornji) krvni tlak mora biti u rasponu od 100 do 180 mm Hg, dijastolički (donji) od 60 do 110 mm Hg, dok bi srčani puls trebao biti između 50 do 100 otkucaja u minuti. Krvni hemoglobin kod muškaraca ne bi trebao biti ispod vrijednosti od 135 g/L, a kod žena ispod 125 g/L.

Muškarci mogu darivati krv svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca

Također, bitno je napomenuti da muškarci mogu darivati krv svaka 3, a žene svaka 4 mjeseca.

Osim navedenih kriterija, postoje i privremeni i trajni razlozi odbijanja potencijalnih darivatelja krvi.

Privremeno se odbijaju osobe s lakšom akutnom bolesti kao što su prehlade, crijevne viroze i žene za vrijeme menstruacije, dojenja i trudnoće. Osobe koje su primile transfuziju, imale operativni zahvat ili one koje su bile podvrgnute endoskopskom pregledu kao što su artroskopija, kolonoskopija, gastroskopija mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog.

Osobe koje su bile na akupunkturi, tetovirale se i one koje su bile podvrgnute bušenju uha ili bilo kojeg drugog dijela tijela mogu darivati krv nakon 4 mjeseca od navedenog.

Za darivanje krvi trajno se odbijaju osobe koje boluju od ozbiljnih bolesti srca i krvnih žila, kroničnih bolesti dišnog, mokraćnog ili probavnog sustava, autoimunih bolesti, zloćudnih bolesti te kroničnih zaraznih bolesti, dijabetesa, psihičkih ili neuroloških bolesti.

Također, trajno se odbijaju osobe koje zbog svog ponašanja pripadaju skupinama s povećanim rizikom za dobivanje krvlju prenosivih zaraznih bolesti kao što su ovisnici o alkoholu ili drogama, osobe koje često mijenjaju seksualne partnere, osobe koje su uzimale drogu putem igle te osobe koje su liječene zbog spolno prenosivih bolesti.

Građani mogu darovati krv na Zavodu za transfuziju na Firulama ponedjeljkom, utorkom i petkom od 7:30 do 15 sati i srijedom i četvrtkom od 7:30 do 19 sati ili na nekoj od terenskih akcija splitskog Crvenog križa https://www.crvenikriz-split.com/darivanje-krvi/.