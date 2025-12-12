Ništa od ručkića za vijećnike, kreće rasprava o kupnji Spaladium Arene

Vijećnička pitanja bila su uobičajeno inspirativna, nastavljena je sjednica s točkom dnevnog reda oko 'Prijedloga zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji potraživanja i Ugovora o cesiji', dakle u pitanju je Spaladium arena.

-To je ugovor od velikog značaja za Grad Split. Trebati će poprilična ulaganja da se dovede u red.

Nema nikakve zakonske prepreke da se ne usvoji, sve je transparento, potkrijepljeno komunikacijom, mailovima... Sudski spor od 120 milijuna eura ovako završavamo, a ovim otkupom i za pet milijuna uklanjamo rizik za grad od nekih budućih tužbi. A vraćamo sportske manifestacije, koncerte,...

Dvorana se nije trebala zatvoriti, to je isključivo neznanje svih onih koji su tada donosili odluke i nastala je ogromna šteta, mogli su sklopiti upravni ugovor i plaćanja na rate... - nije izdržao gradonačelnik Šuta ne podbosti bivšu vlast, a HDZ-ov vijećnik Čelan je pokazao i fotografije iz unutrašnjosti Spaladium arene koje ilustriraju očajno stanje u kojem je dvorana i cijeli objekt.

Za raspravu se javio priličan broj vijećnika pa se očekuje živahna rasprava. E, i ništa danas od ručkića: kako je kazao predsjednik GV-a Stanišić, rebalans proračuna nije prošao na prošloj sjednici, a na toj stavci više nema sredstava. Ukratko, sve se pojelo i popilo.

Na početku rasprave u ime kluba Centra javio se Ivošević.

-Mi smo za to da Arena dođe u ruke Grada. Ali ovisi na koji način. Kad je već spomenuo gradonačelnik da je Arena mogla nastaviti s radom, blokadom povjerenice Vlade RH nastala je šteta, dakle direktno odlukom premijera Andreja Plenkovića.

Mi sad nešto plaćamo, ali ne vidim da je dvorana naša, gradska. Jer u konačnici će biti pola-pola vlasništvo s državom. Zato moramo u ugovor uvesti da država daruje svoj dio gradu, a ne da ovisimo tko će biti premijer i dobre odnose s vertikalom...

Danas imamo ucjenu banaka na pet milijuna i zato se gradonačelniku žuri. Tražit ćemo da u prijedlogu stoji 'nakon usvajanja proračuna', ali i da se definira tko će je obnavljati i da će pripasti u cijelosti Gradu Splitu, da se grad osigura. Te dvije stavke moraju biti ovdje, ako želite našu podršku, nama je problem što ne vidimo da je Grad zaštićen. - u ime kluba je govorio Ivošević.