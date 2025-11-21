Ništa od početka sanacije Marjana? Netko je uložio žalbu na javnu nabavu

Udruga Društvo Marjan na Facebooku je objavila podatke iz Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave iz koje je jasno da je netko uložio žalbu na javnu nabavu sanacije Marjana.

"Marjan je u raljama Zakona o javnoj nabavi", pišu iz Društva Marjan na Facebooku.

"Iako Grad Split nije informirao javnost o statusu javne nabave za sanaciju Marjana nakon nevremena koje je pogodilo Split 8. 7. 2025., uvidom u web stranicu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vidljivo je da je uložena žalba na navedenu.



Drugim riječima za očekivati je dva-tri mjeseca statusa quo. Nažalost to je vrijeme koje je obično potrebno DKOM-u da donese odluku na temelju žalbe, pa je izgledno da u ovoj godini nema ništa od početka sanacije Marjana", navode u objavi.

U oluji je oštećeno i oboreno 4000 stabala

I zaista, 10. studenog ove godine obrt iz Karlovca uložio je žalbu na sanaciju vjetroloma u Park-šumi Marjan i izvođenje šumarskih radova. Zakonski rok za rješavanje žalbe je 30 dana i što znači da radovi vjerojatno neće početi ove godine.

Podsjetimo, u oluji koja je opustošila dijelove Marjana oštećeno je i oboreno oko 4000 stabala. Od tada je prošlo gotovo pet mjeseci i izgleda da su mnogi zaboravili da se oluja uopće dogodila.