Ništa novo u splitskoj vijećnici, svađaju se HDZ i Centar

Nije niti krenulo sa sjednicom Gradskog vijeća, nismo još ni došli do pitanja vijećnika (koji su obično rezervirani za jedno, onako, opće politiziranje i prepucavanje), a već se zakuhalo u Banovini.

Izmjene dnevnog reda bile su inicijatorska kapisla, rebalans i iznos od 5 milijuna eura za otkup potraživanja u slučaju Spaladium arene.

Nije se svidjelo Igoru Skoki ono što je govorio gradonačelnik Šuta, a posebno je Ivošević zamjerio poteštatu što je dokumentacija došla prekasno

-Imate demokratsko u imenu stranke, ali imate problema s demokracijom. Ovo je prvi glas o dopuni dnevnog reda s kreditima, rebalansu? - između ostalog je zamjerio Ivošević vladajućima.

-Niste vjerodostojni, vama je cilj destrukcija, ne Grad Split. - odgovorio je gradonačelnik.

Davor Matijević se, iznenađujuće, složio s Ivoševićem, ovaj dio naime da materijali o kojima će vijećnici raspravljati nisu uopće stigli pred vijećnike.