Ništa mu nije sveto. Redovito krao iz škrabice u makarskoj crkvi

Policijski službenici Policijske postaje Makarska dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjim muškarcem kojeg se sumnjiči za počinjenje više kaznenih djela teške krađe.

Utvrđeno je da je dana 15. rujna 2025. godine ušao u katedralu Sv. Marka evanđelista u Makarskoj, gdje je uporabom tjelesne snage iz jedne škrabice otuđio 100 eura. Nadalje, provedenim istraživanjem utvrđeno je kako je isti muškarac i 8. te 10. rujna 2025. godine iz iste katedrale otuđio ukupno 500 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, a sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio mu je istražni zatvor.