Ništa danas od ručka! Vatrogasci sa sirenama kroz grad, evo što se dogodilo

Jedno vatrogasno vozilo projurilo je s upaljenim sirenama kroz Split. Ukupno šest vatrogasaca JVP-a Split izašlo je na intervenciju. Bilo je to oko 15 sati.
Kako doznajemo, u pomoć su pozvani jer se nekome u Klovićevoj ulici u Splitu - zapalilo ulje na štednjaku.
Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena je veća šteta.
Eto, netko je danas ostao bez ručka, ali može se svakome dogoditi. Važno je brzo reagirati i zvati vatrogasce da se vatra ne bi previše proširila. Oni su uvijek u pripravnosti.
