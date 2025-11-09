Close Menu

Ništa danas od ručka! Vatrogasci sa sirenama kroz grad, evo što se dogodilo

Svakome se može dogoditi

Jedno vatrogasno vozilo projurilo je s upaljenim sirenama kroz Split. Ukupno šest vatrogasaca JVP-a Split izašlo je na intervenciju. Bilo je to oko 15 sati. 

Kako doznajemo, u pomoć su pozvani jer se nekome u Klovićevoj ulici u Splitu - zapalilo ulje na štednjaku. 

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječena je veća šteta. 

Eto, netko je danas ostao bez ručka, ali može se svakome dogoditi. Važno je brzo reagirati i zvati vatrogasce da se vatra ne bi previše proširila. Oni su uvijek u pripravnosti. 

