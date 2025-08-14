Od splitskog HOS-ovca se ogradio krovni HOS: "Nismo mi bolji od drugih dragovoljaca koji su 1991. otišli u rat"

– Kao što nije utemeljeno negirati sudjelovanje postrojbi HOS-a u obrani Hrvatske, nema razloga ni preuveličavati njihovu ulogu u Domovinskom ratu. Neutemeljeno favoriziranje bilo koje postrojbe iz Domovinskog rata u odnosu na druge može uzrokovati podjele u našem društvu i katastrofalne posljedice za budućnost Hrvatske, priopćili su veterani gardijskih brigada, specijalne policije i povjesničar i branitelj Nazor u utorak.

Poručili su još i da je potrebno odmaknuti se od totalitarnih ideologija iz Drugog svjetskog rata, što je također bila očita aluzija na HOS. Dužnosnici Mosta vrlo su se kritično očitovali o tom priopćenju, odmah Miro Bulj, a jučer i Marin Miletić.

– Plenković je dobio po prstima iz Bruxellesa, a možda i od duboke države, kojoj ne odgovara jačanje desnice, nacionalno buđenje mladih ljudi. Dio branitelja, nažalost, kontrolira duboka država, proračun, financiranje programa i tako dalje. I dio navodnih povjesničara kontrolira duboka država, pa su oštro napali ultrase jer su u Kninu na čelu kolone nosili velike, prekrasne HOS-ove zastave s pozdravom "Za dom spremni", prekrasna insignija i prekrasna poruka.

Ali, poruka je svim moćnicima i dubokoj državi, nećemo uzmaknuti ni centimetra. Dosta vas je bilo, desetljećima ste nas ugnjetavali, godinama ponižavali fundament hrvatskog bića, govori Miletić na snimci na svom YouTube kanalu.

On, dakle, šefove spomenutih udruga, Sinišu Trohu i Zorana Marasa, kao i ravnatelja Hrvatskoga memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskoga rata Nazora, smatra instrumentima – duboke države, piše Novi list .

S mostovcima se, međutim, ne slažu u Savezu udruga HOS-a. Štoviše, njezin dopredsjednik Ivan Frišćić kazao je Novom listu da nema nikakvih primjedbi na priopćenje koje je sporno Bulju i Miletiću.

– HOS nije ništa vredniji od ostalih hrvatskih postrojbi. Nismo mi bolji od drugih dragovoljaca koji su 1991. otišli u rat. Zato, naravno, i ja mislim da se ne smije favorizirati niti jednu postrojbu, pa ni HOS.

Ono što se sada događa je zloupotreba HOS-a u svrhu nekakvih političkih manipulacija, na što smo mi i u prošlosti više puta upozorili da nije prihvatljivo. Ali, neki to i dalje rade.

Strogo sam protiv toga da se obilježjima HOS-a ljudi koriste na nogometnim utakmicama i drugdje. Pogotovo zato što na stadionima nema niti obilježja gardijskih i drugih brigada, kojima smo se i mi priključili 1992. nakon ukidanja HOS-a i borili se za Hrvatsku i da bude pravna država jednaka za sve. I u Oluji su HOS-ovci bili u sastavu različitih brigada, ističe Friščić.

Njemu, tvrdi, uopće ne godi aktualna popularnost HOS-a, koji je od jedne dugo društveno proskribirane postrojbe odjednom postao ljubimac masa.

– Vjerujte mi, nama to samo šteti. Kao prvo izdvaja nas se, a, ponavljam, nismo mi više pridonijeli od ostalih dragovoljaca i ne želimo to. Osim toga, čim se toliko priča o HOS-u, automatski nas se počne prikazivati ustašama, a mi to nikako nismo. S Drugim svjetskim ratom nemamo veze, a poznato je u kakvim je okolnostima HOS nastao 1991., ne treba to opet objašnjavati. Osobno si nikad ne bih dopustio glumatanje kao moj suborac Marko Skejo.

Prodaju zastava i majica HOS-a, na čemu mnogi dobro zarađuju, potrebno je zabraniti. Nisam nimalo oduševljen kada mnoštvo nosi majice s našim grbom i mašu zastavama HOS-a. Ni kada se na stadionima viče "Za dom spremni". Ništa od toga nije u redu. Zastavama HOS-a i ratnim pokličima nije mjesto na javnim mjestima. Neka se od nas konačno maknu i crveni i ultradesničari, zaključuje za Novi List Ivan Friščić, predsjednik zagrebačke udruge HOS-a.