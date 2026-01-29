'Nisam nekulturna stoka, nego...': Ana Gruica Uglešić šokirana otkrićem

Glumica Ana Gruica Uglešić otkrila je kako na Instagramu nije vidjela više od 3000 poruka koje je dobila. To ju je, sudeći po njenoj reakciji, šokiralo.

'Ljudi moji, što mi se dogodilo?! Otvorila sam neki pretinac u porukama za koji nisam znala da POSTOJI! Tamo sam našla oko 3,400 NEODGOVORENIH, nikad viđenih poruka. I nema veze šta sam uspjela vidjeti bar 200 poslovih ponuda (na koje nikad nisam odgovorila), jednu bračnu ponudu (prije Borana), ONO ŠTO MENE MUČI - KOLIKO LJUDI NISAM ODGOVORILA ZA HUMANITARNE AKCIJE???', napisala je.

'Oprostite svi. Nisam nekulturna 'stoka', nego nikad nisam vidjela poruke!!! Sad sam SVE obrisala jer mi ne pada na pamet mučiti se i gledati što sam sve propustila', dodala je.

Ana na Instagramu ima više od 50 tisuća pratitelja koje nerijetko poziva da se uključe u razne humanitarne akcije.

Podsjetimo, glumica je godinama u braku sa splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, a oboje se odlično slažu s njenim bivšim partnerom Hrvojem Šalkovićem, s kojim Ana ima 10-godišnjeg sina Marata Ivana, piše Story.