Ninčević objavio: "Gradsko vijeće Solina jednoglasno usvojilo proračun za 2026. vrijedan više od 38 milijuna eura"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je detalje o Proračunu Grada Solina za 2026. godinu koji je na današnjoj sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojen. Riječ je o rekordnom proračunu po prihodima, većim od 38 milijuna eura, koji spaja snažne investicije i mjere usmjerene na podizanje kvalitete života građana.

Rekordan iznos uz velika ulaganja

Prema objavi gradonačelnika Ninčevića, proračun za 2026. uključuje niz kapitalnih projekata. Među investicijama su izgradnja novog vrtića na Bunjama te početak gradnje vrtića u Mravincima. Planirana je i izgradnja sportskog centra u Vranjicu, zamjena svih rasvjetnih tijela LED rasvjetom, izgradnja i uređenje Gradskog trga te energetska obnova Gradske uprave.

U proračunu su predviđene i tribine s javnim sadržajima NK Sloga, kao i izgradnja i rekonstrukcija prometnica po svim mjesnim odborima. Kako je naveo Ninčević, proračun donosi jače mjere za obitelji i mlade. U planu je udvostručenje iznosa naknada za novorođenu djecu, povećanje mjesečnih potpora obiteljima s četvero i više djece, sufinanciranje porodiljnog dopusta te veće ulaganje u predškolski odgoj.

Ulaganja u školstvo

U području školstva, prema objavljenim informacijama, predviđeno je sufinanciranje produženog boravka, osiguravanje radnih materijala za sve učenike, asistenti u nastavi te stipendije za uspješne učenike i studente.

Objava gradonačelnika ističe i socijalne mjere: sufinanciranje podstanarstva i kamata na stambene kredite te isplatu božićnica i uskrsnica za umirovljenike i socijalno potrebite. Ninčević navodi da su u proračunu osigurana sredstva za vatrogastvo, sport i kulturu kroz novu infrastrukturu, podršku udrugama i stabilno financiranje ustanova.

"Ambiciozan proračun za kvalitetniji život u Solinu"

Gradonačelnik Dalibor Ninčević poručio je da je proračun ambiciozan, ali da Solin ne pristaje na prosječnost, te da će usvojene mjere i projekti život sugrađana učiniti kvalitetnijim i sadržajnijim u 2026. godini.