Ninčević o raskidu ugovora za Širinu: “Sramota, Solin o tome nije bio obaviješten”

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oštro je reagirao na informacije o raskidu ugovora s izvođačem radova na Širini, jednom od ključnih infrastrukturnih projekata na tom području.

Istaknuo je kako je duboko razočaran načinom na koji je javnost informirana o ovoj odluci, naglasivši da Grad Solin o raskidu ugovora nije bio prethodno obaviješten, ni službeno ni neslužbeno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Moram priznati kako sam duboko razočaran, ali ne i iznenađen današnjim napisima u medijima o raskidu ugovora s izvođačem radova na Širini. Posebno sam šokiran činjenicom da Grad Solin o tome nije bio prethodno službeno, a niti neslužbeno obaviješten”, poručio je Ninčević.

Naglasio je kako je riječ o iznimno važnom projektu na prometno opterećenom području kroz koje svakodnevno prođe između 40 i 60 tisuća vozila, zbog čega ovakav razvoj situacije smatra neprihvatljivim.

“Ovo je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na ovom području. Ovakav pristup smatram krajnje neprimjerenim i neodgovornim, ne samo s aspekta Solina, već i šire”, dodao je.

Upozorio je i na posljedice prekida radova, ističući kako slijedi dugotrajan proces izbora novog izvođača, ali i problem nedovršenog gradilišta koje, kako kaže, narušava izgled grada.

“Osim što se radovi zaustavljaju i očekuje nas dugotrajna procedura izbora novog izvođača, suočavamo se i s problemom vizualnog rugla koje ozbiljno narušava izgled i imidž našeg grada”, naveo je.

Najavio je kako će Grad Solin poduzeti konkretne korake.

“Kao gradonačelnik učinit ću sve što je u mojoj moći da zaštitim interese građana i Grada Solina. Pripremio sam službeni dopis s detaljnim očitovanjem koji će biti upućen Hrvatskim cestama, nadležnom ministarstvu i predsjedniku Vlade RH”, zaključio je Ninčević, dodavši kako će građani biti pravodobno informirani o daljnjim koracima.