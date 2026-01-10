Nina Morić progovorila o bračnim traumama s Coronom: "Ubila sam dvoje djece"

Na Netflix je stigla nova dokumentarna serija u pet epizoda, "Fabrizio Corona: Ja sam vijest", koja ne donosi samo presjek burnog života nekadašnjeg talijanskog kralja paparazza, već otvara i neka od najtežih poglavlja njegove privatne prošlosti.

Među njima posebno se izdvaja potresno svjedočanstvo Nine Morić, hrvatske manekenke i bivše Coronine supruge, koje je mnogima zaledilo krv u žilama.

Pred kamerama je prvi put javno progovorila o traumi koju je godinama nosila u sebi, izgovorivši rečenicu koja je snažno odjeknula.

"Ubila sam dvoje djece", prenosi talijanski Leggo. Riječ je o njezinu iskustvu prekida blizanačke trudnoće tijekom veze s Coronom – odluci koja je, kako priznaje, ostavila dubok i trajan osjećaj krivnje.

U emotivnoj ispovijesti ispričala je kako je teret te odluke ostao isključivo na njoj, iako nije bila donesena sama.

"On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela", rekla je, bez pokušaja da se opravda. No potom je izgovorila rečenicu koja, prema mnogima, najbolje opisuje njihov odnos: "Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome."

Posebno bolan detalj otkrila je kada je priznala da je Corona djeci već bio dao imena, iako je znao da će trudnoća biti prekinuta – čin koji je, kako kaže, dodatno produbio njezinu patnju i ostavio trajne posljedice na njezino mentalno zdravlje.

Serija daje prostor i Coroninoj verziji priče, no upravo tu se jasno vidi koliko se njihovi doživljaji iste traume razlikuju.

"To je rana koju ona jako nosi sa sobom. Ja ne", rekao je bez zadrške.

Objasnio je da je inzistirao na prekidu trudnoće jer se tada nije osjećao spremnim, ponajviše financijski, te da je taj događaj kasnije postao okidač njegove opsesije uspjehom i novcem.