Nikome neće suditi za smrt Gabrijeline obitelji!

Prije gotovo godinu dana u strašnoj nesreći kod Mostara poginula je obitelj Krstić. Tog 24. rujna u večernjim satima poginuli su Boris (35) i Marijana (34) Krstić te njihov 9-godišnji sin. Njihova kćerka Gabrijela (3) zadobila je teške ozljede, ali je preživjela. Obitelj Krstić vraćala se s izleta.

Smrtno je stradao i Mate Primorac, vozač BMW-a X5.

Kako je tada pisao Avaz.ba, sumnja se kako je samu nesreću izazvao upravo Primorac, koji je nepropisno pretjecao na mjestu gdje je dozvoljena brzina 60 kilometara na sat, uslijed čega je udario u Mercedes za čijim je volanom bio Mile Doko (31), potom u BMW kojim je upravljao L.Š. (22) i na kraju svom silinom u Renault Scenic, u kojem je bila obitelj Krstić, a kretao se iz suprotnog smjera.

Prema pisanju Avaza, Primorac i Doko zajedno su bili na krštenju u jednom mostarskom restoranu, iz kojeg su se zaputili prema Čitluku i Međugorju, gdje žive. Dodaju kako se špekulira da je Primorac krenuo pretjecati Doku, no da on to nije dopustio te je uslijedila utrka. Doko je prošao neozlijeđen, a portal Hercegovina.info objavio je kako je Doki izmjereno 2.5 promila alkohola u krvi.

Nikoga se neće teretiti

Jučer je Kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo da za smrt majke, oca i djeteta nitko neće odgovarati, piše Index.

U uvodu priopćenja Tužiteljstvo navodi kako su odmah poduzeli sve potrebne mjere i proveli istragu.

"Vezano za prometnu nezgodu koja se dogodila dana 24.09.2022. godine, oko 20:00 sati, na magistralnoj cesti M-17 u mjestu Buna-Zaton, južno od Mostara, u kojoj su sudjelovala četiri putnička motorna vozila marke BMW X5, BMW 3, Mercedes i Renault Scenic, a posljedicom koje nezgode su u vozilu Renault Scenic smrtno stradale 3 (tri) osobe inicijala B.K., M.K. i jedno mldb. dijete, a u vozilu BMW X5 1 (jedna) smrtno stradala osoba inicijala M.P., te je više osoba zadobilo teške tjelesne ozljede, Tužiteljstvo HNŽ/K je stručno i na profesionalan način, odmah po saznanju, poduzelo sve zakonom propisane mjere i radnje, pa je zajedno sa PU Mostar, PS za SP Mostar obavljen očevid na mjestu događaja, saslušani brojni svjedoci, pribavljena je neophodna dokumentacija, te provedena sva potrebna vještačenja (obdukcija tijela smrtno stradalih osoba, strojarsko vještačenje tehničke ispravnosti vozila, prometno-tehnička, vještačenje alkohola u krvi, medicinska i ostala potrebna vještačenja), a sve s ciljem potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti koje su dovele do ove prometne nezgode s tragičnim posljedicama", stoji u birokratski napisanoj rečenici Tužiteljstva.

"Na temelju uvida u kompletnu dokumentaciju prikupljenu od strane PU Mostar, PS za SP Mostar, te na temelju izjava svih saslušanih svjedoka — sudionika prometne nezgode koji su bili u mogućnosti dati izjave, kao i predstavnika oštećene obitelji i na temelju svih provedenih vještačenja, odlučeno je da se neće provoditi istraga u ovom predmetu protiv M.P. zbog kaznenog djela 'Teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa' iz čl. 336. st. 2. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine", piše Tužiteljstvo.

M.P. je Mate Primorac koji je također poginuo u nesreći. Primorac je, kaže Tužiteljstvo, nepropisno pretjecao.

Pa u priopćenju navode da se nikoga neće kazneno goniti "iz razloga postojanja drugih okolnosti koje isključuju kazneno gonjenje - smrt počinitelja, odnosno zato što je M. P., iz Čitluka, koji je dana 24.09.2022. godine upravljao putničkim motornim vozilom marke BMW X 5 iz pravca Mostara u pravcu Čapljine, a da je pretjecanje otpočeo na mjestu gdje pretjecanje nije dopušteno i gdje nisu postojali uvjeti za sigurno pretjecanje, čijim nepropisnim radnjama pretjecanja je prouzročena prometna nezgoda, a koji je neposredno nakon prometne nezgode, nakon što je prebačen radi ukazivanja liječničke pomoći u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, u istoj i preminuo".

"Postupajuća tužiteljica je u tijeku postupka saslušala veći broj svjedoka, detaljno u svojoj odluci opisala i analizirala njihove izjave, te cijenila kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, a čiji sadržaj je detaljno naveden u predmetnoj Naredbi o neprovođenju istrage", kažu.

"Nije bilo paralelne vožnje"

Tužiteljstvo tvrdi da nije bilo utrkivanja, o čemu su lokalni mediji pisali u danima nakon strašne nesreće.

"Iz iskaza svjedoka-očevidaca proizlazi da nije bilo nikakve „paralelne vožnje" dva vozila iz suprotnog pravca, nego je bilo samo jedno pretjecanje i to u trenutku neposredno pred prometnu nezgodu, na samom početku tunela ili u tunelu Zaton, gdje je prema prostorno vremenskoj analizi početak lica mjesta prometne nezgode od tunela Zaton u kojem je započeto pretjecanje do mjesta gdje se zaustavilo vozilo BMW X5 na makadamskom proširenju", kažu, piše Index.

"Oštećena strana je, putem punomoćnika - odvjetničkog ureda, uložila pritužbu na odluku tužiteljice, koju je Ured Glavnog tužitelja uzeo u razmatranje i istu zbog složenosti i teških tragičnih posljedica nesreće, detaljno analizirao, cijeneći sve provedene radnje tužiteljice, kao i pribavljenu dokumentaciju i prikupljene dokaze, te donio odluku kojom je odlučeno da se navodi pritužbe ne mogu prihvatiti, odnosno, da nisu utemeljeni i potvrdio odluku postupajuće tužiteljice, a iz razloga postojanja drugih okolnosti koje isključuju kazneno gonjenje počinitelja-smrti počinitelja", kažu.

"Na ovakvu odluku Ureda Glavnog tužitelja, oštećena strana može se u roku od 30 dana od primitka iste, obratiti Federalnom tužiteljstvu Federacije BiH, radi preispitivanja pravilne primjene Kaznenog zakona Federacije BiH", dodaje se.