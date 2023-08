Nikolina Pišek posebnom objavom obilježila povratak u Hrvatsku: 'Nakon što te rane oni kojima si vjerovala'

Domaća voditeljica Nikolina Pišek dva je tjedna uživala na krstarenju s prijateljicom, bosanskohercegovačkom voditeljicom i novinarkom Dejanom Rosuljaš koja ju je ovim putovanjem i iznenadila.

Krenule su iz Rima, preko Atene, Mykonosa, Rhodesa, Santorijina i Malte, a na posljetku stigle u Španjolsku. Iz Barcelone je objavila i posljednji album s putovanja, piše Story.

'Ovo je status o kraju jednog putovanja i planiranju novih, o prijateljstvu i prilikama koje se otvaraju, o novim ljudima koji ulaze u tvoj život da bi ga oplemenili nakon što te neki kojima si vjerovala, rane. Ne nepovratno. Naučiš zivjeti s tim ranama i naučiš kako izbjeći nove. Zaliječiš se. Smiješ se opet. I živiš punim plućima, drugačije sretna no prije, ali sretna. Barcelona, boravak ovdje i let kući. Do neke skore prilike. Volim te Dejana, hvala što si me natjerala da skočim u nepoznato. Bilo je neprocjenjivo', napisala je Nikolina uz fotografije iz Barcelone.

Dan ranije pokazala je kako izgleda vrijeme koje su provodile na brodu prije iskrcavanja u luke, a jedna je fotografija pokupila najviše pozornosti. Naravno, riječ je o onoj na kojoj je pozirala u kupaćem kostimu leopard uzorka.

Njezina nevjerojarna figura uvijek fascinira Instagram korisnike i domaću javnost, a jednom je prilikom na putovanju otkrila i koja je njezina rutina vježbanja.

'Svašta pomalo. Trenutno me drži pilates na reformeru', odgovorila joj je Nikolina na pitanje obožavateljice.