Nikoličius progovorio o Perišićevom dolasku i transferu Vuškovića: "Sve što je u našim silama..."

Sjajan ulazak Hajduka u sezonu došao je nakon burnog ljeta na poslovnom planu, koje zapravo i dalje traje. I tek sjajni rezultati smanjili su potraživanja navijača koji žele čuti odgovore na neka pitanja. Zapravo, to je skočilo u prvi plan.

No, Bili iduću utakmicu igraju tek za deset dana i ponovno gore spomenuto dolazi na red. U središtu svih zbivanja po pitanju transfer politike je sportski direktor Mindaugas Nikoličius, koji je dao ekskluzivan intervju reporteru Nove TV.

Gospodine Nikoličius, dobrodošli. Pobjeda nad Dinamom u Maksimiru pa pobjeda nad Rijekom pred punim Poljudom – start iz snova u HNL-u za vas, pretpostavljam?

"Da, jako dobar start za nas, za momčad, za naše navijače. Puno im hvala što su došli u tako velikom broju podržat nas i naravno – šest bodova u prve dvije utakmice je bio taj cilj koji smo željeli i hvala svima i sad se okrenimo Europi."

Do tog europskog ispita nema utakmica zbog one odgode susreta s Osijekom, ali to znači da je idućih desetak dana pažnja navijača usmjerena na vas i prijelazni rok. I ptice na grani znaju da je Ivan Perišić najveća želja Hajdukovih navijača ovog ljeta, pa konkretno – postoji li realna šansa da Perišić postane Hajdukov igrač ovo ljeto?

"Kako dobro znate – Ivan Perišić ima još godinu dana ugovor sa Totttenhamom. Naravno, mi pratimo situaciju i mogu reć iskreno da sve što bude u našim silama probat ćemo realizirat, ali naravno trebamo vidjeti puno predizpozicija prije."

Dobro, ali malo konkretnije ako možemo otkriti ljudima – je li, osim same inicijalne Ivanove želje koju je izrekao više puta da se vrati na Poljud, je li bilo konkretnih kontakata s Ivanom i s Tottenhamom?

"To ne bih želio otkrit toliko duboko, u smislu tko s kim priča i u kojem smjeru to ide. Naravno, svaki transfer se može dogoditi u svakom trenutku, a koliko znate u Hrvatskoj je transferni rok otvoren do 08.09.-og i vidjet ćemo što će se događat, posebno sada kada krene Premier liga i Ivan isto vidi svoj status tamo."

Bi li s vašim iskustvom i znanjem cijele situacije možda ipak realnije bilo reći da - ako Perišić dođe u Hajduk ove sezone, da će to biti na zimu, a ne na ljeto?

"A to je više u sferi spekulacija, rekao bih tako. Mi pratimo situaciju i naravno – ne bi trebali ljudi podcjenjivati Ivana Perišića. To je jedan od boljih nogometaša u Europi po meni i naravno, on ima i ponude drugih klubova i tako dalje. On bi želio igrat za Hajduk, to je sve jasno, ali kako je rekao – ima jako dobar ugovor sa Tottenhamom. Tottenham za sad njega nije otpisao, on ima svoj status i koliko znam za sad - oni na njega ozbiljno računaju. Ali imamo mi još mjesec dana ovog prijelaznog roka i vidjet ćemo što će se događat. Ne uspijemo li sad, vidjet ćemo što će biti na zimu."

Kakva je situacija s Mihaelom Žaperom? Nije tajna da je Hajduk zainteresiran za njega, kao ni da postoji želja dojučerašnjeg kapetana Osijeka za dolaskom na Poljud. Je li se nešto pomaklo s one mrtve točke s Osijekom?

"Za sada u zadnjih nekoliko - tjedan dana nema ništa što nije bilo i prije. Mi smo poslali dvije ponude Osijeku koje nismo uspjeli dogovorit s Osijekom i sve je na tome stalo i za sad je to neki stand by. Mihael Žaper, to nije tajna, je igrač koji nas interesira i pratit ćemo njegovu situaciju pa ako se ukaže prilika - to je jedan od igrača koje bi stvarno voljeli vidjeti u dresu Hajduka."

Još jedna ključna točka ovog prijelaznog roka svakako je eventualna prodaja Luke Vuškovića. Do mene su posljednjih mjeseci došle informacije o konkretnim ponudama i PSG-a i Manchester Cityja. Gdje je zapelo, hoće li Vušković biti prodan? Je li to vaša namjera do kraja ovog ljeta?

"Da, to je naša namjera, mi radimo na tome, ali to je jedan jako veliki transfer gdje nije tako lako sve posložit. Sve strane trebaju bit za to i igraču je isto jako bitan razvoj, da odabere pravi klub gdje se može dalje razvijati. Naravno, to trebaju klubovi dogovoriti, odnosno sve tri strane trebaju biti zadovoljne. To nije tako lako i jednostavno, jer pričamo o jako velikim ciframa. Vidjet ćemo kako će to ići, a trenutno je sve izglednije da će ovaj transfer biti realiziran u osmom mjesecu."