Nikola Grmoja službeno objavio kandidaturu za predsjednika Mosta: "Prvo Hrvatska, pa stranka, a tek onda osobne ambicije"

Nikola Grmoja objavio je danas da službeno ulazi u utrku za predsjednika Mosta, istaknuvši kako želi stranku koja će, pod njegovim vodstvom, biti “idejno čista, organizacijski definirana i predvođena karakternim ljudima”.

Grmoja je u objavi na društvenim mrežama poručio kako će Most “biti moderna, suverenistička i socijalno osjetljiva stranka” koja se vraća temeljnim vrijednostima hrvatskog društva – obitelji, radu i domoljublju.

Fokus na siromaštvo, rad i borbu protiv korupcije

U opsežnom obraćanju Grmoja je poručio da će se kao predsjednik baviti “stvarnim problemima hrvatskog čovjeka”, navodeći da u Hrvatskoj 1,2 milijuna ljudi živi na pragu siromaštva.

“Polovica su umirovljenici s premalim mirovinama, a druga polovica ljudi koji u privatnom sektoru rade za plaću kojom jedva pokrivaju osnovne potrebe”, napisao je.

Istaknuo je da će Most, pod njegovim vodstvom, biti glas radnika, obrtnika, poljoprivrednika i malih poduzetnika, te se ponovno usmjeriti na borbu protiv korupcije.

“U Hrvatskoj svake godine nestane više od deset milijardi eura, dok se građanima govori da ‘nema novca’. Ima ga, ali je u krivim rukama”, poručio je, naglašavajući da “tko tolerira korupciju, ne može pomoći narodu”.

Kritika “lažnih domoljuba” i obrana obitelji

Grmoja je oštro kritizirao ono što naziva “lažnim domoljubljem i lažnim kršćanstvom”, ističući da će Most u svemu polaziti od kršćanskog pogleda na čovjeka i njegovo dostojanstvo.

“Nećemo dopustiti da se razori temelj našeg društva, a to je obitelj”, poručio je.

Zauzeo je jasan stav protiv “nametanja rodne i LGBTIQ ideologije”, rekavši da se “takvi eksperimenti ne smiju uvoditi u odgoj i obrazovanje”.

“Poštovanje svakog čovjeka je civilizacijski minimum, ali ono što se danas nameće nema veze s poštovanjem, nego s pokušajem razaranja obitelji i same naravi čovjeka”, istaknuo je.

Migracije, sigurnost i gospodarstvo

U dijelu posvećenom sigurnosti Grmoja je upozorio da su “svaki četvrti pritvorenik u Hrvatskoj ilegalni migrant”, te da Hrvatska “ne smije postati odlagalište tuđih problema”.

Najavio je nultu toleranciju prema ilegalnim migracijama i ponovno uvođenje kvota za uvoz strane radne snage, kako bi se, kaže, “štitio hrvatski radnik i hrvatski identitet”.

Posebno je naglasio važnost mikro i malih poduzeća, koja zapošljavaju 72 posto ljudi u privatnom sektoru.

“Ti ljudi nisu mali po važnosti, oni su kičma hrvatskog gospodarstva. Država im mora biti saveznik, a ne prepreka”, poručio je, ponavljajući zahtjev za manjim porezima, manje birokracije i manje parafiskalnih nameta.

"Prvo Hrvatska, pa stranka"

Na kraju objave Grmoja je definirao ključnu poruku svoje kandidature:

“Do sada su naši političari uvijek stavljali na prvo mjesto sebe, pa stranku, a tek onda Hrvatsku. Ja želim tu paradigmu promijeniti: prvo Hrvatska, pa stranka, a osobne ambicije na zadnje mjesto.”

Zaključio je porukom da će se “još glasnije i strastvenije boriti za neprolazne vrijednosti i dostojanstven život u Hrvatskoj”:

“Hrvatska ne smije biti zemlja iz koje bježiš, nego dom u kojem mladi ostaju, obitelji imaju sigurnost, a stariji poštovanje.”