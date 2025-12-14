Nikola Batinović iz 'Superstara' najavio novogodišnji nastup s vlastitim bendom

Nikola Batinović, kojeg publika pamti po nastupima u glazbenom natjecanju 'Superstar', na društvenim je mrežama otkrio planove za najluđu noć u godini. Mladi pjevač koji tek gradi svoju karijeru, najavio je da će doček Nove godine provesti nastupajući s vlastitim bendom u restoranu del Posto, Grand Hotelu Slavia. Na svom Instagram storyju podijelio je i vizual s najavom nastupa, prenosi 24sata.

Inače, Nikola je u popularnom showu dogurao do polufinala, odnosno do 12 najboljih kandidata. Njegovo ispadanje prije finala izazvalo je brojne reakcije jer su ga mnogi smatrali jednom od najupečatljivijih izvođača sezone. Sudjelovanje u showu donijelo mu je veliku prepoznatljivost, a nastupi poput ovog potvrđuju da nastavlja graditi glazbenu karijeru i nakon televizijskog natjecanja.

Osim što je privukao pažnju svojim vokalom i scenskim nastupima, na svojem Instagram profilu nerijetko se pohvali raznim nastupima, coverima ili duetima.

Trenutno ga na društvenim mrežama prati 13,4 tisuća obožavatelja, među kojima su i Nika Turković, Pamela Ramljak, Indira Levak te mnoge druge poznate zvijezde.