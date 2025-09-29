Nikica Jelavić o spornom golu Hajduka: "Napravit ću sve da suci budu kažnjeni..."

Jako puno polemike izazvala je sudačka zavrzlama na utakmici Hajduka i Lokomotive u posljednjem kolu Supersport HNL-a. Sporna je bila situacija kod prvog Hajdukova pogotka kad je Marko Livaja, navodno iz zaleđa, asistirao strijelcu Anti Rebiću...

- Napravit ću sve što je u mojoj moći da svi suci koji nepošteno i tendenciozno sude, budu adekvatno kažnjeni...

Kako to mislite?

- Nemam potrebu ništa objašnjavati, zna se kako suci mogu biti kažnjeni... - kazao je za Večernji list Nikica Jelavić stariji.

- Nažalost, dogodila se ta sporna situacija sa zaleđem u kojoj mi je neshvatljivo da se to ne može vidjeti tijekom igre. Pa ni poslije VAR-provjere, ne mogu se pomiriti s tim da se takve stvari ignoriraju, stavljaju pod tepih i da ih nitko ne spominje. Prije Hajduka imali smo situaciju u Rijeci kada Jankovićev lakat u 60. minuti uopće nije provjeravan. Po meni je to, minimalno žuti karton, ako ne i izravni crveni. Zamislite da smo mi u Rijeci od 60. minute imali igrača više. A ta se situacija kasnije uopće nije spomenula i samo se sve stavilo pod tepih...

A tko takve stvari stavlja pod tepih?

- Pa, ne znam. Neću nikog imenovati. Samo želim da se sudi pošteno, u našu ili tuđu korist. Nogomet nam u ovakvim okolnostima sigurno neće napredovati...

Zašto već godinama ne možemo riješiti te probleme? Ili možda mi sve to doživljavamo previše ozbiljno. Pa suci griješe i u najjačim svjetskim ligama, u Ligi prvaka?

- Suci svugdje griješe i nema dvojbe da će opet griješiti. Isto kao igrači ili treneri. To nitko ne dovodi u pitanje. Međutim, problem je što se očite pogreške pokušavaju sakriti. Interpretiraju se na način koji je svakom normalnom, tko je igrao i tko nije igrao nogomet, uvreda za inteligenciju... - kaže trener Lokomotive.