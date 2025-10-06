Close Menu

Nikica Jelavić: "Momci, ovolika su vam mu*a"

"Kapetane, ti odluči koliko će biti slobodni"

U devetom kolu SuperSport HNL-a Lokomotiva je priredila iznenađenje i slavila protiv Dinama na Maksimiru rezultatom 2:1. Veliki trijumf u gradskom derbiju izazvao je euforiju među igračima i stručnim stožerom, koji su pobjedu burno proslavili u svlačionici.

Na objavljenoj snimci vidi se trener Nikica Jelavić kako se obraća svojim igračima:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Momci, ogromne čestitke! Svaka vam čast i kapa do poda! Takva muda treba imati!" rekao je Jelavić gestikulirajući i izazvavši smijeh i pljesak u svlačionici.

Nakon emotivnog govora, trener je riječ prepustio kapetanu Denisu Kolingeru, dajući mu zadatak da odluči koliko će momčad odmarati nakon pobjede:

"Kapetane, ti odluči koliko će biti slobodni."

Kolinger je kratko razmislio i uz osmijeh rekao: „Do sutra popodne.“ Njegov odgovor izazvao je salve smijeha i veselje u svlačionici Lokomotive, koja je proslavila jednu od najvećih pobjeda sezone.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli NK Lokomotiva Zagreb (@nklokomotiva)

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0