Nikica Jelavić: "Momci, ovolika su vam mu*a"

U devetom kolu SuperSport HNL-a Lokomotiva je priredila iznenađenje i slavila protiv Dinama na Maksimiru rezultatom 2:1. Veliki trijumf u gradskom derbiju izazvao je euforiju među igračima i stručnim stožerom, koji su pobjedu burno proslavili u svlačionici.
Na objavljenoj snimci vidi se trener Nikica Jelavić kako se obraća svojim igračima:
"Momci, ogromne čestitke! Svaka vam čast i kapa do poda! Takva muda treba imati!" rekao je Jelavić gestikulirajući i izazvavši smijeh i pljesak u svlačionici.
Nakon emotivnog govora, trener je riječ prepustio kapetanu Denisu Kolingeru, dajući mu zadatak da odluči koliko će momčad odmarati nakon pobjede:
"Kapetane, ti odluči koliko će biti slobodni."
Kolinger je kratko razmislio i uz osmijeh rekao: „Do sutra popodne.“ Njegov odgovor izazvao je salve smijeha i veselje u svlačionici Lokomotive, koja je proslavila jednu od najvećih pobjeda sezone.
