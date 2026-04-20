NIKAD RANIJE U HRVATSKOJ: Već u travnju spremno čak 11 kanadera i Air Tractora – sustav protupožarne obrane podignut na novu razinu

U potezu koji se može nazvati povijesnim za hrvatski sustav zaštite od požara, Zrakoplovno-tehnički centar 20. travnja 2026. godine predao je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo protupožarni zrakoplov Canadair CL-415, čime je dodatno učvršćena spremnost flote za nadolazeću sezonu požara.

Riječ je o petom Canadairu na kojem su dovršeni svi planirani radovi u okviru redovitog programa održavanja, uključujući godišnji pregled i niz tehničkih zahvata provedenih prema najvišim sigurnosnim standardima.

Povijesni iskorak u pripremi flote

Ono što ovu godinu čini posebnom jest činjenica da je Zrakoplovno-tehnički centar po prvi put već u travnju završio radove na čak 11 od ukupno 12 protupožarnih zrakoplova. U tu brojku ulazi pet Canadaira i svih šest Air Tractora AT-802.

Takva razina spremnosti u ovom dijelu godine do sada nije zabilježena, a stručnjaci ističu kako se radi o velikom iskoraku u pravodobnoj pripremi za sve izazove koje donose ljetni mjeseci.

Ključna uloga stručnosti i ulaganja

Iz ZTC-a naglašavaju da su kontinuirano unaprjeđenje radnih procesa, ulaganje u stručni kadar te poboljšanje materijalnih prava zaposlenika bili presudni za postizanje ovakvih rezultata.

Predsjednik Uprave Ivica Vidović izjavio je da rezultati jasno pokazuju visoku razinu organiziranosti i stručnosti zaposlenika.

„Rezultati koje ostvarujemo pokazatelj su visoke razine organiziranosti, stručnosti naših zaposlenika i kontinuiranog unaprjeđenja rada. Isporukom petog Canadaira i prethodno svih šest Air Tractora ZTC je još jednom potvrdio kako ima ključnu ulogu u sustavu zaštite od požara i domovinske sigurnosti“, izjavio je Vidović.

Dodao je da je pravodobna isporuka zrakoplova od iznimne važnosti za zaštitu ljudi, imovine i prirodnih resursa Republike Hrvatske.

Spremni za izazovno ljeto

Uoči nove protupožarne sezone, koja iz godine u godinu donosi sve veće izazove, ovakva razina spremnosti flote ulijeva dodatnu sigurnost.

Iz Zrakoplovno-tehničkog centra poručuju kako će nastaviti ulagati u razvoj kapaciteta i održavanje flote, s ciljem pružanja pouzdane i pravodobne potpore zračnim snagama i cjelokupnom sustavu zaštite od požara u Hrvatskoj.