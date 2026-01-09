Nikad otvorenija Ella o svom mentalnom zdravlju: "Posjećivala sam psihijatra, tata je imao bipolarni poremećaj"

Influencerica Ella Dvornik, kći legendarnog glazbenika Dine Dvornika, ponovno je na društvenim mrežama progovorila o temi o kojoj se u Hrvatskoj još uvijek rijetko govori otvoreno – mentalnom zdravlju i potrazi za stručnom pomoći.

U objavi koju je podijelila sa svojim pratiteljima, Ella je otkrila da je dvije godine išla na psihoterapiju, nakon čega je napravila pauzu i potom potražila pomoć psihijatra, što joj je, kako kaže, osobno više odgovaralo.

“Meni je više odgovarao psihijatar nego psihoterapeut, ali puno ljudi je baš obrnuto. Nadam se da ćete naći ono što vama odgovara”, poručila je Ella, naglašavajući kako ne postoji univerzalno rješenje i da je najvažnije da svatko pronađe oblik pomoći koji mu donosi olakšanje.

Posebno je upozorila na štetnost umanjivanja tuđih problema.

“Ako ste kojim slučajem ‘nevjerni Toma’, nemojte svoje prijatelje odgovarati od traženja pomoći kad vam se povjere da im je teško. Time samo umanjujete njihovo stanje i možete napraviti još veću štetu”, napisala je.

Objava je uslijedila nakon, kako kaže, velikog broja poruka koje je dobila od pratitelja koji su joj pisali o vlastitim iskustvima s anksioznošću, depresijom i terapijama, što ju je potaknulo da dodatno pojasni svoju priču i snimi i poseban video na tu temu.

U istoj objavi Ella je podijelila i osoban, emotivan detalj o svojoj obitelji.

“Moj tata je imao bipolarni poremećaj”, napisala je, dodavši kako to nije “fun fact”, već dio obiteljske stvarnosti o kojoj se rijetko govori, ali koja je važna za razumijevanje mentalnog zdravlja.

Podsjetimo, Dino Dvornik, jedan od najutjecajnijih i najvoljenijih hrvatskih glazbenika, preminuo je 2008. godine, a Ella je danas javnosti poznata prije svega po svom snažnom prisustvu na društvenim mrežama, gdje otvoreno dijeli i lijepe i teške trenutke iz privatnog života.

Svojom porukom Ella je još jednom dala podršku svima koji se bore s psihičkim poteškoćama, podsjetivši da traženje pomoći nije slabost, nego odgovornost prema samome sebi.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)