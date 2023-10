"Nikad nisam vidio da je Modrić tako neprimjetan, a reakcija Livakovića je neshvatljiva"

Nikada nisam vidio utakmicu s toliko naših ofsajda, da je Brozović toliko promašio čistih pasova, da je Modrić tako neprimjetan, kaže Mario Cvitanović

Nekadašnji hrvatski reprezentativac, te bivši trener Dinama i Šibenika Mario Cvitanović u prvoj je rečenici dijagnosticirao uzrok šokantnoga i bolnoga poraza od Turaka u Osijeku, piše Večernji list.

Neodlučni i zbunjeni

- Najbitnije je što su nam oduzeli naše najjače oružje: loptu – konstatira Cvitanović, pa nastavlja:

- Turska je u Osijek došla pobijediti! Bila je odlučna, organizirana, talijanski disciplinirana i taktički uredna.

A kakva je bila Hrvatska?, pitali smo Cvitanovića.

- Hrvatska je bila neodlučna i zbunjena, bez jasne ideje, s premalo raspoloženih igrača. Turci su nam zatvorili sredinu u formaciji 4-2-2-2, odnosno s krilima jako usko 4-4-2. Otvorili su nam bokove, ali nismo imali suradnju na bokovima u situacijama dva na jedan. Naši vezni igrači imali su premalo zabadanja, bili su dosta statični. Turci su bili puno bolji u tranziciji, ofenzivnoj i defenzivnoj, a najveći problem predstavljali su nam Calhanoglu i Yilmaz. Turci su nas kontrama mogli masakrirati.

Kako objašnjavate Livakovićevu reakciju kod pogotka?

- Malo je bilo to nerazumljivo. Vjerojatno je pomislio da će to biti tako dubinska lopta da će je stići presjeći, međutim, Livaković je prije pogotka sjajno obranio tri šanse Turcima. Onaj šut u suprotni kut na početku utakmice – to je bila strašno teška obrana! Opet, za gol je krivac, definitivno - ističe Cvitanović, pa opet ulazi u srž problema:

Loša tranzicija

- Nas je zapravo koštala poraza loša tranzicija. Nisam mislio da će Turci to izdržati do kraja, jer su se povukli u obranu, igrali s petoricom u zadnjoj liniji. Očito su nama puno više falili ozlijeđeni igrači nego njima; Perišić, Kramarić, Ivanušec, pa i Petković (iako je ušao u igru). Kada nama u špici igra Petković, a iza njega naša tri vezna, plus Kramarić i Perišić, mi praktički imamo pet veznih igrača, i to je naše najjače oružje. I uvijek se iz toga nešto događalo, na taj način rješavali smo utakmice – igrajući nogomet. Ja nikada nisam vidio utakmicu s toliko naših ofsajda, da je Brozović toliko promašio čistih pasova, da je Modrić neprimjetan, Šutalo ispod svoje razine. Na njega sigurno utječe situacija u Ajaxu, kao što ni Brozovićevi ritmovi i prostori u saudijskoj ligi nisu ni blizu kao u talijanskoj. Naša vezna linija jednostavno nije bila prava: ni u motorici, niti u fazi obrane, niti u fazi napada - tvrdi Cvitanović.

Kako vam je izgledao naš najistureniji igrač Petar Musa?

- Musa nije praktički dotaknuo loptu do 45. minute. Naša igra se ne bazira na napadačima kao što je Musa, naša igra su Petković i Kramarić, špice koje ulaze u igru. A tko zna, možda nismo navikli igrati na tako dobrim stadionima kod kuće, pa smo se u prvom poluvremenu tome čudili – je li moguće da imamo ovakav stadion? - zaključio je s dozom ironije Cvitanović.

