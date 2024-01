NIKAD LAKŠE DO COVID POTVRDA Uigrana ekipa sređivala potvrde za najmanje 100 eura, na taj način dobro su napunili džepove

Sada nam se koronavirus čini kao daleka prošlost. Još uvijek je doduše prisutan, ali zato nisu sve one covid mjere. Razne su zabrane na snazi bile, još su se na to ljudi nekako navikli, ali covid potvrde mnogi jednostavno - nisu htjeli prihvatiti. Za dobiti covid potvrdu trebalo se ili cijepiti ili svako malo testirati. Ljudi nisu bili time oduševljeni pa su se snalazili kako su znali. Neki su recimo za 100 eura dobivali potvrdu i mogli su s njom što su htjeli. Sada se otkrivaju takvi slučajevi.

Tako je primjerice USKOK , nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 12 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita u sastavu zločinačkog udruženja.

Optužnicom ih se tereti da su se u razdoblju od srpnja 2021. do 15. studenoga 2021. na području Hrvatske, u cilju stjecanja nepripadne materijalne dobiti za sebe i za druge, prvookrivljena kao medicinska sestra zaposlena u Domu zdravlja Zagreb-Zapad te ostalih 11 optuženih, znajući za postojanje interesa većeg broja osoba za pribavljanje EU digitalnih COVID potvrda bez obavljenog cijepljenja, povezali u zajedničko djelovanje radi omogućavanja izdavanja navedenih potvrda necijepljenim osobama za novčanu naknadu.

"Okrivljenici su radi realizacije plana međusobno podijelili zadatke koje će svatko od njih izvršavati. Tako je I. okr. vršila upis necijepljenih osoba u informacijski sustav Ministarstva zdravstva u koji se unose podaci o cijepljenju osoba protiv bolesti Covid-19, na temelju kojih upisa cijepljene osobe ostvaruju pravo na izdavanje EU digitalne Covid potvrde. Prethodno su II. do IV. okr. osobno ili posredstvom V. do XII. okr. ili drugih zasad nepoznatih osoba stupali u kontakt s necijepljenim osobama koje su bile zainteresirane da im se izda EU digitalna Covid potvrda. S njima su dogovarali da im se u za to predviđeni informacijski sustav za novčanu naknadu od najmanje 100 eura izvrši upis cijepljenja. Potom su od njih pribavljali osobne podatke potrebne za upis cijepljenja i preuzimali dogovorenu novčanu naknadu, a dio naknade su zadržavali za sebe. Osim toga su V. i XI. i svoje osobne podatke predali I. okr. radi neistinitog upisa cijepljenja uz dogovorenu naknadu", stoji u optužnici.

Na taj način najmanje 226 osoba došlo je do EU digitalne Covid potvrde, a optuženi do najmanje 26.329,72 eura. Prvookrivljena, odnosno medicinska sestra, tako je iskoristila koronakrizu za zaraditi najmanje 22.600,00 eura. Drugookrivljeni je sebi podebljao novčanik za najmanje 1579,72 eura. Ostali su dobili iznose u visini od 50 do 700 eura.

USKOK je u optužnici predložio da se od okrivljenika oduzme protupravno stečena imovinska korist.