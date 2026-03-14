"Nikad ja iz duga ka ni marač iz korizme". Znate li što su proverbije?

Ovotjedna emisija "Dalmatinska kartolina" Glasa Hrvatske posvećena je 'pašijunskim tradicijama' Dalmacije kako se skupnim imenom nazivaju svi korizmeni obredi hrvatskog juga.

Osim hvarske procesije 'Za križen' koja je upisana na UNESCOVU reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva, a o kojoj ćemo više u Velikom tjednu čut ćete kako je izgledao 'procesjun' u starom Splitu u izvedbi pok. Pjera Jelaske te kako zvuči Gospin plač u izvedbi pučkih pjevača iz Igrana.

Gospin plač je tradicionalna korizmena molitva koja se od davnina pjevala ne samo u crkvama nego i u poljima o čemu nam s Brača svjedoči muzikolog Siniša Vuković. Jednako kao i himan 'Stala plačuć' tužna mati' tj. Stabat mater dolorosa koja se pjeva u pobožnosti Križnog puta.

Stala plačuć tužna mati

Gledala je kako pati

Sin joj na križ uzdignut

Od žalosti majko sveta

Rane sina tvog propeta

Nek mi budu u srcu

Inače, ulazimo u prvi proljetni mjesec o kojem su naši stari znali govoriti u proverbijama. To su narodne mudroslovice, pametne i iskustvene izreke koje, unatoč svom tehnološkom napredku, opstaju kao vrlo točni i korisni životni savjeti. Evo samo jedne koja povezuje mjesec ožujak i korizmu a često bi je spominjao dalmatinski težak jadikujući:

''nikad ja iz duga ka ni marač iz korizme.'' Nekih od njih ćemo se prisjetiti i u ovotjednoj emisiji u kojoj, uz sve spomenuto, donosimo i hommage jednom od legendarnih hrvatskih glumaca koji bi, da nas nije prerano napustio, nekidan proslavio 83. rođendan a riječ je o Josipu Gendi.

Emisiju potpisuje autorski Day Antunović i urednički Vladimir Brnardić i možete je poslušati ovdje: https://api.hrt.hr/media/1a/93/dalmatinska-kartolina-532026-37313546-20260305091305.mp3