Nijemac 'operirao' po dalmatinskom otoku dok je bio na odmoru

Tijekom proteklog tjedna Policijskoj postaji Korčula prijavljena su četiri kaznena djela imovinskog kriminaliteta. Radi se o tri kaznena djela krađe i jednom kaznenom djelu teške krađe.

U prvom se slučaju radi o krađi stražnjeg kotača motocikla vrijednosti 1.000 eura, u drugom slučaju o krađi dva električna bicikla vrijednosti 7.000 eura, zatim krađi auspuha s motocikla vrijednosti 500 eura i u posljednjem prijavljenom slučaju krađi električne bicikle koja je lokotom bila zaključana za metalnu zaštitu oluka, vrijednosti 4.000 eura.

Ukupna materijalna šteta pričinjena navedenim kaznenim djelima je 12.500 eura.

Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je počinitelj navedenih kaznenih djela njemački državljanin u dobi od 59 godina koji je na Korčuli boravio u turističkom aranžmanu.

Uhićen je i uz kaznenu prijavu odveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a potom i sudcu istrage Županijskog suda u Dubrovniku koji mu je odredio istražni zatvor.