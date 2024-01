NIJE ZADOVOLJAN Bivši napadač Hajduka zatražio transfer, želi na Euro

Umut Nayir, turski napadač koji je jednu sezonu proveo na posudbi u Hajduku, želi napustiti redove Fenerbahčea.

Ljetos se pridružio turskom velikanu kao slobodan igrač nakon sjajne sezone, no vrlo je brzo postalo jasno da će teško do minutaže pored snažne konkurencije kao što su Edin Džeko i Michy Batshuayi. Ove poluesezone upisao je 12 susreta u svim natjecanjima za Fener, no nije uspio zabiti niti jedan pogodak.

Uglavnom je dobivao priliku s klupe, pa je tako u prvenstvu skupio samo 47 minuta, a u Konferencijskoj ligi 67 minuta. Premala je to minutaža za napadača koji se nada pozivu i odlasku na Europsko prvenstvo 2024. s turskom nogometnom reprezentacijom.

Zbog toga više ne želi čekati, ove zime želi promijeniti sredinu i otići u klub u kojem će imati puno veću minutažu.

Dosad je skupio četiri nastupa i jedan pogodak za izabranu tursku vrstu, a bio je dio momčadi u kvalifikacijama za Euro u kojima su završili na prvom mjestu skupine, iznad Hrvatske i Walesa, javlja Gol.hr.

Dodajmo kako je na Poljudu upisao 26 nastupa, šest golova i jednu asistenciju za Hajduk u sezoni 2020./2021.